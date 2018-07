Bộ Công an trả lời nhiều vấn đề về Luật An ninh mạng

Mới đây, nhiều ý kiến gửi tới Bộ Công an thể hiện một số băn khoăn xung quanh việc Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua.

Các băn khoăn này tập trung vào một số vấn đề như: Có hay không việc chống phá, phản đối Luật An ninh mạng trong thời gian qua; cá nhân có trách nhiệm và được hưởng quyền lợi gì từ luật này; luật có kiểm soát toàn bộ thông tin cá nhân của công dân không, có gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp, tạo giấy phép con hay không...



Bộ Công an khẳng định Luật An ninh mạng không tạo giấy phép con, không cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Tổ chức phản động liên tục chống phá

Trên cổng thông tin điện tử của mình, Bộ Công an cho biết vì lo sợ mất đi không gian hoạt động và không triển khai được các biện pháp vốn đang được sử dụng hiện nay, các tổ chức phản động như: Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời... cùng số đối tượng chống đối ráo riết và quyết liệt triển khai các hoạt động chống phá Luật An ninh mạng trước và sau khi Quốc hội thông qua.

Lợi dụng việc hiểu biết và thông tin chưa đầy đủ về Luật An ninh mạng của nhân dân, núp dưới chiêu trò tự do ngôn luận, các tổ chức phản động, số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc nội dung Luật An ninh mạng với mục đích gây hỗn loạn thông tin, tạo ra sự ngờ vực và dư luận xấu trong xã hội. Từ đó kích động người dân tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình phản đối Luật An ninh mạng, gây mất an ninh, trật tự.

Các hoạt động này chủ yếu là: Kích động người dân xuống đường biểu tình phản đối; tổ chức các chiến dịch viết bài với nội dung xuyên tạc, chống phá; tổ chức các chiến dịch lấy ý kiến, thu thập chữ ký của công dân kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sản xuất các video, clip và mời số nhân vật tự xưng là chuyên gia công nghệ, chuyên gia quản lý nhà nước bình luận với nội dung xấu về Luật An ninh mạng.

Ngay sau khi Luật An ninh mạng được ban hành, hoạt động chống phá luật càng trở lên quyết liệt, các tổ chức phản động và số đối tượng chống đối liên tục tự tổ chức quay các video, clip, trích dẫn thông tin sai lệch, lồng ghép, xuyên tạc nội dung phát biểu của một số đại biểu Quốc hội; hô hào, kích động quần chúng nhân dân phản đối Luật An ninh mạng,…

Công dân được nhiều quyền lợi

Bộ Công an khẳng định Luật An ninh mạng sẽ đảm bảo nhiều quyền lợi cho công dân trên không gian mạng, điển hình trong đó là việc được trao công cụ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cụ thể, Điều 16 luật này quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, cũng như yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng để loại bỏ các thông tin vi phạm pháp luật. Điều này có nghĩa là người dân đã có công cụ rõ ràng hơn để bảo vệ mình khi bị các thông tin xấu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngoài ra, Điều 17 sẽ giúp bảo vệ người dân trước các hoạt động gián điệp mạng, bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. Điều 18 giúp bảo vệ người dân khỏi các hoạt động tội phạm mạng, như chiếm đoạt tài sản, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…

Đặc biệt, Điều 26 “gia cố” thêm công cụ để bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu độc bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng này. Đồng thời, giúp bảo vệ thông tin cá nhân, bí mật cá nhân của người dân, tránh bị thu thập và lạm dụng (trường hợp dữ liệu cá nhân người dùng Facebook bị lạm dụng vào hoạt động chính trị).

Cạnh đó, với việc yêu cầu một số doanh nghiệp nước ngoài đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, tức là có pháp nhân tại Việt Nam sẽ giúp người dân có quyền được quản lý, sử dụng và khiếu nại về dữ liệu của mình.

Không kiểm soát toàn bộ thông tin cá nhân

Cũng theo Bộ Công an, điểm a khoản 2 Điều 26 quy định: “Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng”.

Như vậy, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật (với trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt). Hiện nay, có nhiều thông tin trên không gian mạng cho rằng Luật An ninh mạng yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp toàn bộ thông tin người dùng như thông tin cá nhân, thông tin riêng tư cho cơ quan chức năng là không chính xác.

Luật An ninh mạng đã quy định rõ ràng chỉ trong trường hợp phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng mới được quyền yêu cầu cung cấp thông tin người dùng.

Các quy định trong BLTTHS và các văn bản có liên quan đã quy định rõ về việc quản lý, sử dụng thông tin được cung cấp để phục vụ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Không tạo giấy phép con

Bộ Công an cũng khẳng định rằng Luật An ninh mạng không gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp, không tạo giấy phép con. Cụ thể, trong bảy quy định liên quan tới trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, không có quy định nào liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng không có quy định nào yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải có giấy phép con mới được phép hoạt động.

Ngoại trừ việc phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và một số trách nhiệm được quy định cụ thể trong Điều 41 liên quan tới cảnh báo, khắc phục, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các doanh nghiệp không phải chấp hành nghĩa vụ nào khác đối với hoạt động kinh doanh của mình. Không có quy định nào về an ninh mạng trong Luật An ninh mạng quy định về hoạt động thành lập doanh nghiệp, khởi nghiệp, đầu tư, mua bán, kinh doanh của doanh nghiệp.