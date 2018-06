Bộ trưởng Bộ Công an về Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

Ngày 13-6, Đại tá Đào Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và thỉnh thị ý kiến Bộ Công an để tiến hành khởi tố vụ án gây rối tại Phan Rí Cửa và Phan Thiết, Bình Thuận.



Hiện trường những người quá khích gây nên

Tối 12-6, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đơn vị cũng đã có mặt tại Bình Thuận. Tới sáng 13-6, bộ trưởng có buổi làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc ổn định tình hình an ninh trật tự tại đây.

Cũng trong ngày 13-6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại trụ sở Trạm Cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa nơi có hơn 10 chiếc ô tô cảnh sát và trụ sở bị những người quá khích đập phá, phóng hỏa thiêu rụi hôm 11-6.



Hiện trường vụ đập phá, đốt cháy trụ sở và xe cảnh sát tại Phan Rí Cửa



Một tổ công tác khác của cơ quan điều tra cũng tổ chức khám nghiệm hiện trường tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và Sở KH&ĐT là hai địa điểm mà những người quá khích đã ném đá đập phá, phóng hỏa đốt ba ô tô, hàng chục mô tô và phá nát nhiều thiết bị làm việc, đốt cả hồ sơ.

Ngoài ra, hai ô tô và ba mô tô của lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận bị đập phá trên QL1 đoạn đi qua huyện Bắc Bình và Tuy Phong hôm 10-6 cũng được lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm phương tiện.

Đối với hàng trăm thanh thiếu niên tham gia ném đá, phóng hỏa bị tạm giữ trong hai đêm 10 và 11-6 tại Phan Thiết, CQĐT tiếp tục sàng lọc, củng cố hồ sơ để xử lý.



Như đã đưa, trong các ngày 10, 11 đến rạng sáng 12-6, hàng ngàn người quá khích lợi dụng việc tuần hành phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng đã bất ngờ tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, Sở KH&ĐT tỉnh ném đá, bom xăng đập phá, đốt cháy nhiều ô tô và xe máy làm bị thương hơn 10 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ.

Trong ngày 10-6, tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), người quá khích đã phong tỏa quốc lộ 1 gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền. Họ tấn công cảnh sát, đập phá phương tiện công vụ.

Đặc biệt nghiêm trọng là trưa 11-6, hang trăm thanh niên đã tấn công và dồn lực lượng cảnh sát vào trụ sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đóng tại thị trấn Phan Rí Cửa. Những người này đã khống chế, uy hiếp và bắt CSCĐ cởi bỏ trang phục mới thả. Ngoài ra, những người quá khích còn đốt cháy 11 ô tô cùng nhiều vật dụng của trụ sở.