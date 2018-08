Bộ trưởng Nông nghiệp về Quảng Ninh chỉ đạo chống bão

Ứng phó cơn bão số 4 (bão Bebinca), sáng 16-8, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn đi kiểm tra tuyến đê xung yếu Hà Nam chỉ đạo tỉnh triển khai công tác phòng, chống bão lũ.



Đây là tuyến đê biển cấp III với chiều dài 33,67 km, có vị trí xung yếu, bảo vệ cho hơn 5.000 ha hoa màu và hơn 6 vạn dân ở tám xã/phường thuộc thị xã Quảng Yên. Một trong những công trình trọng điểm được Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh quan tâm đầu tư nâng cấp từ năm 2006 đến nay.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thông tin về cơn bão và nhận định: Tuy bão không vào trực tiếp Quảng Ninh nhưng có chiều hướng di chuyển phức tạp, gây mưa to đến rất to trên diện rộng. Do đó, tỉnh phải tăng cường rà soát, ứng trực thường xuyên tại các điểm hồ, đập xung yếu để có giải pháp đảm bảo an toàn.

Các công trình trọng điểm đang thi công, nếu cần thiết phải ngừng thi công để đảm bảo an toàn. Các công trình thủy lợi, đê điều, cần nhanh chóng hạ mực nước các hồ chứa để chủ động đón lũ. Tại các điểm đê xung yếu, cần phải gia cố, không vì triều cường đang ở mức thấp mà chủ quan.

Tại các điểm khai thác than, bãi tập kết, bãi thải… cần phải tăng cường người canh gác cảnh báo kịp thời các sự cố. Những xã huyện miền núi cần nhanh chóng di dời các hộ dân đến nơi an toàn nếu khu vực có biến động bất thường.

Hoạt động kinh tế du lịch trên biển cần phải kiên quyết rà soát lại, tránh để tình trạng còn tàu hoạt động trong vùng bão đi qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết trên các tuyến biển, 613 tàu đánh bắt xa bờ chưa cập bến. Hiện ngư dân đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và không nằm trên đường đi của bão.

Một số tàu đang chạy từ ngư trường về bờ, Chi cục Thủy sản vẫn đang tiếp tục thông tin, đôn đốc, dự kiến đêm nay sẽ cập cảng. 484 tàu du lịch đang hoạt động trên biển (168 tàu lưu trú, 316 tàu chạy tiếng).

Bắt đầu từ 6 giờ ngày 16-8-2018, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi. Các tàu sẽ về nơi tránh trú tại các vị trí trên địa bàn TP Hạ Long (Nhà máy đóng tàu Hạ Long, cảng Hải Quân, vụng Bồ Nâu, cảng Việt Hưng...).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long thông tin thêm, tổng số khách du lịch lưu trú trên địa bàn huyện đến 12 giờ ngày 16-8 còn 100 người (thị trấn Cô Tô 88 người, xã Đồng Tiến 12 người, có hai khách nước ngoài).

Tất cả khách du lịch đã được thông tin về bão số 4 và khuyến cáo các biện pháp an toàn, hỗ trợ khi cần thiết. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đang tích cực huy động lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phương tiện hiện đại ứng trực tại đơn vị, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.