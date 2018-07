Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương sáng 2-7, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết: Sáu tháng đầu năm, Bộ đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm theo các chuyên đề, từ đó triệt phá nhiều đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết do triển khai quyết liệt các nhiệm vụ công tác, tình hình tội phạm được kiềm chế, giảm 0,2% với cùng kỳ năm ngoái. Điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt tỉ lệ cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra khoảng 9,5%.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Sáu tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra, xử lý gần 55.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tội phạm kinh tế trên 8.800 vụ, tội phạm tham nhũng 230 vụ.



"Đặc biệt với tội phạm kinh tế và tham nhũng có mối quan hệ rất đặc biệt, chúng tôi hiện nay tiếp tục có các giải pháp đồng bộ" - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã điều tra, xử lý hơn 12.800 vụ tội phạm về môi trường; 12.400 vụ tội phạm về ma túy, trong đó triệt phá nhiều đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

"Lực lượng đã tập trung xử lý các đối tượng cầm đầu để chặt đứt đường dây ma túy, cùng với đó xử lý các đối tượng làm thuê, vận chuyển trong đường dây" - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an là nòng cốt đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng công an đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; triển khai phương án, kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, nhất là ổn định tình hình biểu tình trái pháp luật phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt xảy ra ở Bình Thuận và một số địa phương trong thời gian qua.

Ngành cũng đã tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm theo các chuyên đề; tập trung triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ gây án...

Cạnh đó, công tác cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp phát triển; đã chủ động làm tốt công tác xuất cảnh, nhập cảnh, tiếp tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam...

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường đối thoại với nhân dân, tổ chức rà soát trực tiếp từng vụ việc bức xúc, có khả năng hình thành điểm nóng; nghiên cứu kỹ nội dung, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm, hài hòa lợi ích của tổ chức doanh nghiệp và người dân, không không để xảy ra tình hình phức tạp.

"Đặc biệt là từ nay đến cuối năm, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ" - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.