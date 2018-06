Cảnh báo trục lợi trong điều chỉnh quy hoạch

Khiếu nại liên quan đến công chứng ngày càng tăng Bày tỏ ý kiến về vấn đề này, ĐB Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng vì tổ chức hành nghề công chứng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thân của người dân và DN nên cần kiểm soát chặt. Theo rà soát của Bộ Tư pháp, hiện trên cả nước có 970 tổ chức hành nghề công chứng, tăng gấp bảy lần so với năm 2007 (năm bắt đầu thành lập các VPCC). Về cơ bản, các VPCC đã phủ đều ở các địa phương, còn đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa thì hoạt động chủ yếu do UBND xã thực hiện và nhu cầu ở đây không lớn. Cũng qua rà soát sơ bộ của Bộ Tư pháp, có thể nói với số lượng như vậy về cơ bản đáp ứng được yêu cầu kinh tế-xã hội đặt ra. “Có một xu hướng là trong các năm gần đây những khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hành nghề công chứng của công chứng viên và VPCC càng ngày càng tăng. Do đó, Bộ Tư pháp cùng với việc thống nhất bỏ quy hoạch tổng thể cần có các quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, tiêu chí thành lập các văn phòng này…” - ông Long nhấn mạnh.