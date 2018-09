Cậu ấm, cô chiêu... vẫn có những dự án 'khủng'

Pháp Luật TP.HCM ghi lại ý kiến rất đáng chú ý của Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt.

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập là mấu chốt để kiểm soát tài sản, vì trước đây qua nhiều năm, năm nào cũng kê khai nhưng vấn đề kê khai không giải quyết được vấn đề trong đấu tranh PCTN.



ĐBQH Đinh Duy Vượt.

Dự thảo luật chỉ quy định kê khai của mình, của vợ/chồng, con cái vị thành niên. Việc quá thu hẹp như vậy chưa thực sự xoáy vào tảng băng chìm, hang ổ tham nhũng, tài sản tham nhũng. Và nhân dân vẫn hoài nghi, tâm tư về tiến trình diệt giặc nội xâm này.



Theo phản ánh của cử tri, phải mở rộng kê khai cha mẹ, con, ông/bà nội với các minh chứng thực tiễn dư luận dậy sóng không thể bỏ qua.

Thực chất, ở nhiều tỉnh thành, nhân dân, cán bộ đều biết, bố mẹ ông bà bỗng dưng hoặc sau một thời gian, sở hữu nhiều dự án, nhiều tài sản chục tỉ, biệt phủ xe sang, thậm chí những dự án kim cương... của thái tử, phò mã, cậu ấm, cô chiêu, dù rất trẻ vẫn có những dự án khủng, bất chấp dư luận, vẫn trơ trơ thách thức dư luận.

Qua các vụ án tham nhũng đã và đang xét xử, nhiều tài sản tham nhũng được tẩu tán cho bố, mẹ người thân đứng tên như vụ Huyền Như, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh... Đây là một trong những nguyên nhân mà các cơ quan tư pháp dù đã rất cố gắng, quyết liệt nhưng tỷ lệ thu hồi tiền tham nhũng vẫn thấp.

Tài sản tham nhũng không tự nhiên mất đi mà chuyển từ người này sang người khác, dạng này sang dạng khác, biến hóa ẩn minh như ma trận, sân trước, sân sau, doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia nhằm hợp lý hóa, rửa tiền nhưng cuối cùng vẫn đổ về túi cán bộ.

Và trả lời câu hỏi rất đỗi đời thường là tham nhũng để làm gì, thì câu trả lời chắc chắn là “hi sinh đời bố củng cố đời con”.

Theo ý kiến của nhân dân, cha mẹ ông bà, vợ, chồng, con cái ruột thịt đều phải kê khai. Nếu lo ngại quyền này quyền kia của công dân, luật này, luật kia đã quy định rồi... thì không đánh vào gốc rễ tham nhũng được.

Đề nghị xác định trọng tâm, trọng điểm, chức danh có điều kiện, nguy cơ tham nhũng là hoàn toàn có thể. Những cán bộ có chức, có thực quyền thì mới có thể tham nhũng được, mới có sân sau như “nuôi gà đẻ trứng vàng”. Nếu dàn trải thì không đủ lực lượng để giám sát và không thể nào đào tận gốc tệ tham nhũng được.

Về phương án xử lý tài sản thu nhập không giải trình được, tôi nhất trí với phương án 1, xem xét, quyết định tại toà án. Để chứng minh tài sản do vi phạm pháp luật mà có thì phải do cơ quan có thẩm quyền chứng minh và chỉ có tòa án mới kết luận được đây là do vi phạm pháp luật.

Phương án 2, truy thu thuế không khả thi, không thực tiễn, dễ lạm dụng. Bởi lẽ, tiền của cá nhân mình, tài sản của cá nhân mình mà không giải trình được, không chứng minh được thì không thể cơ quan nào có thể xác minh được tài sản, tiền bạc thế nào.

Và thu thuế thì vô hình chung nhà nước công nhận tài sản bất minh, tạo cơ sở cho rửa tiền, dung túng cho tham nhũng có đất sống. Theo tôi, trong tình hình hiện nay, nhân dân không đồng tình với phương án này. Nhân dân sẽ thấy vô lý là tại sao không giải trình được nguồn gốc tài sản mà mình có. Tài sản, thu nhập không giải trình được thì có thể là có nhiều tài sản, từ rất nhiều nguồn. Riêng đất đai, nhà cửa, cổ phiếu thì không thể không giải trình được, vì theo cái lý thì có gì sai sai, ngụy biện.