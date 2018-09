Công an Vĩnh Phúc có thêm 3 phó giám đốc

Ngày 12-9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị này vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của giám đốc công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ của công an tỉnh.



Sáp nhập cảnh sát PCCC, Công an Vĩnh Phúc có thêm ba phó giám đốc. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đó, ngày 9-8, Bộ Công an ban hành quyết định sáp nhập cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc vào Công an tỉnh Vĩnh Phúc và tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng ngày, Bộ Công an ban hành quyết định về tổ chức bộ máy của công an tỉnh.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Bình, Đại tá Trần Văn Nga, Đại tá Trần Mạnh Dũng (nguyên là lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bộ máy của Phòng Cảnh sát PCCC, về việc điều động cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh đến nhận công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc; quyết định của giám đốc Công an tỉnh về việc điều động các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, theo Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC là một trong những đơn vị cấp cục được giữ nguyên của bộ này.

Tại các địa phương, Bộ Công an quyết định sáp nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào công an cấp tỉnh. Đến nay đã có khá nhiều công an các tỉnh đã thực hiện xong việc sáp nhập nói trên, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu…