Đề nghị truy tố vụ lừa đảo 'Trái tim Việt Nam'

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao, đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS năm 1999.



Bị can Trần Đức Trung, nguyên chủ tịch HĐTV của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới

Sáu bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm: Trần Đức Trung (57 tuổi, nguyên chủ tịch HĐTV của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới); Lê Thị Hằng (55 tuổi, nguyên tổng giám đốc trung tâm); Bùi Thị Oanh (62 tuổi, hưu trí); Phạm Văn Lực (40 tuổi, lao động tự do); Nhâm Sỹ Phúc (51 tuổi, lao động tự do) và Phan Thị Thoa (29 tuổi, lao động tự do).

Trước đó, ngày 12-4-2017, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố, bắt giam đối với ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp theo, lần lượt các bị can còn lại trong vụ án cũng bị áp dụng biện pháp tổ tụng.

Theo công an, kết quả điều tra xác định các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức các chương trình “Câu lạc bộ triệu phú, tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”, huy động những người tham gia đóng tiền cho trung tâm để được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an từng nhiều lần thông báo và đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình nêu trên và những người liên quan làm đơn tố giác tội phạm và đề đạt nguyện vọng của cá nhân gửi cho đơn vị này.

Từ đó để có căn cứ xác định rõ thiệt hại của từng cá nhân, phục vụ việc kết luận điều tra vụ án.

Cũng theo tìm hiểu, thông qua Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam) và chương trình "Trái tim Việt Nam", ông Trung cùng bà Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo số tiền lớn của nhiều người dân từ nhiều tỉnh, TP trên cả nước

Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã thành lập các chi nhánh tại nhiều tỉnh/thành để huy động tiền của nông dân. Với lời hứa nộp tiền sẽ được lợi nhuận cao, chỉ thời gian ngắn trên 50.000 nông dân tham gia nộp tiền vào trung tâm này.

Đầu năm 2016, Bộ Nội vụ đã có văn bản khẳng định trung tâm này hoạt động trái pháp luật. Sau đó, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam đã ra quyết định giải thể trung tâm này.