Dự kiến phong hàm tướng cho những cấp nào?

Sẽ có lộ trình xây dựng công an xã chính quy Theo dự thảo luật, hệ thống tổ chức của CAND bao gồm: Bộ Công an; công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương; công an huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; công an xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, dự thảo luật giao Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. UBTVQH cho rằng chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là đúng đắn. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, có tính chất thay đổi căn bản so với hệ thống pháp luật hiện hành, liên quan đến toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của công an cấp cơ sở. Vì vậy, cần có lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đồng bộ với việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị cân nhắc chính quy công an xã vì hiện nay đang được tổ chức và thực hiện ổn định; nếu chính quy công an xã sẽ ảnh hưởng đến quan hệ phối hợp giữa công an xã với chính quyền địa phương, với ban chỉ huy quân sự xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Về việc này, UBTVQH cho rằng đây là chủ trương mới nhưng trên thực tế, Bộ Công an đã tổ chức điều động công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ công an xã trong nhiều năm qua. Tại các xã, thị trấn đã bố trí công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ công an xã, việc phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan hữu quan cũng như việc thực hiện chế độ, chính sách ổn định, không có khó khăn, vướng mắc lớn. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ như dự thảo luật.