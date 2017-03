Đừng sốc vì gạo có thạch tín

Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM: Ai không làm hết trách nhiệm phải xử lý ngay

Tôi và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã từng kiểm tra nhiều nơi và thấy rằng vi phạm ATTP rốt cuộc là ở khâu tổ chức thực hiện. Cuộc phối hợp giám sát tới đây phải xác định rõ trách nhiệm của bộ máy chính quyền, ai không làm hết trách nhiệm phải xử lý nghiêm và ngay.

Ông NGUYỄN THIỆN NHÂN, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Không thể kiếm lợi nhuận bằng cách đầu độc đồng bào

Người Việt đang tự đầu độc mình. Điều này trái với đạo lý. Đã đến lúc phải điều chỉnh nhận thức, phải trả lại đúng bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mỗi hộ nông dân cần được bồi dưỡng về luật pháp cũng như tác hại của sản xuất không an toàn và phải coi sản xuất an toàn là một trong những tiêu chí của gia đình văn hóa. Nếu làm nghiêm, chắc chắn tỉ lệ gia đình văn hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng tôi cho rằng cho dù có giảm đi thì cũng phải chấp nhận. Kinh doanh là quyền tự do tìm kiếm lợi nhuận nhưng không thể tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đầu độc chính đồng bào mình. Đảm bảo vệ sinh, ATTP, MTTQ Việt Nam coi đó là “món nợ” của MTTQ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước với nhân dân. “Món nợ” này sẽ được trả bằng Chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THỊ KIM TIẾN: Người dân mới có thể phát hiện nhanh nhất

ATTP hiện nay rất bức bách cho nên việc giám sát ATTP là việc cần thiết. Tuy nhiên, trong giám sát ATTP, chỉ có người dân mới có thể phát hiện nhanh nhất, chính xác nhất những sai phạm trong sản xuất thực phẩm tại địa bàn mình. Chọn giám sát ATTP là đúng và trúng vì Mặt trận có một hệ thống chân rết ở hơn 100.000 khu dân cư trên cả nước. CHÂN LUẬN