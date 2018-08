Hà Nội sẽ sáp nhập 2 phòng cảnh sát giao thông

Theo nguồn tin của PV, thực hiện việc tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, Công an TP Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) và CSGT đường thủy (PC68).

Quá trình rà soát kiện toàn lại bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ sẽ được tiến hành thận trọng khách quan, làm đến đâu chắc đến đó và hạn chế đến mức thấp nhất việc xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động cuả các đơn vị quận, huyện.



Công an TP Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng CSGT đường bộ - đường sắt và CSGT đường thủy

Thông tin thêm về việc này, trên báo VOV, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng PC67 Hà Nội cho hay: “Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội thống nhất giữ nguyên 33 Phòng và sáp nhập 18 Phòng thành 9 Phòng, giải thể 1 Phòng. Trong có sáp nhật PC67 và PC68 thành làm 1 Phòng gọi là Phòng CSGT đường bộ - đường thủy”.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, theo Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, bộ này sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành cấp Cục trực thuộc Bộ; sát nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào Công an cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.

“So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội” - chánh văn phòng Bộ Công an cho hay.

Cũng theo ông Quang, lực lượng công an dôi dư từ Bộ sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương.