Khởi tố lãnh đạo của 5 công an dùng nhục hình đánh chết người

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 8/7. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 5 bị can gồm Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Minh Quyền, Đỗ Như Huy, Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Thân Thảo Thành đã dùng gậy cao su đánh Ngô Thanh Kiều khiến ông Kiều bị tử vong, đều phạm vào tội “dùng nhục hình”, theo quy định tại Khoản 3 điều 298 Bộ luật Hình sự.



Cũng theo kết luận điều tra, riêng bị can Lê Đức Hoàn, Phó Trưởng Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Tuy Hòa, Trưởng Ban chuyên án 312T, do không sâu sát, thiếu kiểm tra, để các cán bộ cấp dưới dùng nhục hình với ông Ngô Thanh Kiều gây hậu quả chết người.



Hành vi này của bị can này phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” theo quy định tại khoản 2, điều 285 Bộ Luật Hình sự.



Trước đó, tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên án các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù giam, Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù giam, Phạm Ngọc Mẫn 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Tấn Quang 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Dùng nhục hình" đối với nghi phạm, gây hậu quả chết người theo Khoản 1 và Khoản 3 - Điều 298 Bộ luật hình sự.



Sau phiên tòa, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra quyết định kháng nghị bản án này. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm để tiến hành điều tra lại.



Theo kết luận điều tra, ngày 13/5/2012, tại Phòng Điều tra tổng hợp Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, khi tiến hành các hoạt động điều tra đã có hành vi dùng dùi cui cao su đánh nhiều lần vào người (riêng Nguyễn Thân Thảo Thành đánh vào đầu) của Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) - nghi can của một vụ trộm bị bắt trong chuyên án 312T do Công an thành phố Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên phối hợp điều tra. Hậu quả, Ngô Thanh Kiều chết do chấn thương sọ não.



Theo Vietnam+