Làm gạch từ tro, xỉ nhiệt điện gặp khó vì chưa có quy chuẩn

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty Mãi Xanh có nhiệm vụ báo cáo, kế hoạch, cam kết tiến độ thời gian từng hạng mục công trình và thời gian đầu tư toàn bộ 28 dây chuyền sản xuất đưa vào hoạt động, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Các sở, ngành, địa phương theo dõi tiến độ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ nguồn nguyên liệu tro, xỉ than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trên cơ sở đó, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và các luật khác có liên quan để xem xét, tham mưu UBND tỉnh thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án nếu vi phạm. “Tro, xỉ đang là nỗi ám ảnh lớn của nhiệt điện than Vĩnh Tân. Hiện nguồn tro, xỉ của các nhà máy được xử lý, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng rất thấp so với tổng lượng thải ra hàng năm. Lượng tro, xỉ được xử lý và sử dụng còn thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế. Trong khi theo Quyết định 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ hai năm nữa, đến 2020, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy nhiệt điện với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất phù hợp với qui mô, công suất của dự án”, vị này chia sẻ.