Lãnh đạo huyện bỏ về khi chủ tịch tỉnh đang kết luận họp

Sáng 21-6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018 với 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội nghị này do ông Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì.



Trên màn hình thể hiện chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang kết luận hội nghị, nhưng lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đã về hết. Ảnh: FB

Đến cuối buổi cùng ngày, khi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang kết luận hội nghị thì trên màn hình thể hiện lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương và khoảng 20 cán bộ đã đứng dậy về hết.



Phát hiện sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương báo cáo sự việc trên.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho hay chủ tịch huyện có việc đột xuất nên về sớm hơn một tý. Khi còn khoảng 5 phút nữa là kết thúc hội nghị, do nội dung kết luận hội nghị không liên quan đến huyện Thanh Chương nên ông Hiền và các cán bộ về trước.