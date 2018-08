Một số tàu NĐ 67 mua bán xăng dầu trái phép trên biển

Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) do ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.



Tại buổi làm việc, đại diện Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đại tá Phùng Văn Hoài, Trưởng phòng Phòng phòng, chống Ma túy và Tội phạm đã có những thông tin, trao đổi về vấn đề mua bán trái phép xăng dầu trên vùng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu những tháng đầu năm 2018.

Theo đại tá Hoài, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện có 46 DN/81 phương tiện kinh doanh vận chuyển xăng dầu. Trong đó có 5 DN đầu mối; 50 cửa hàng bán lẻ, bảy tàu dịch vụ cung ứng dầu. Có các kho chứa dầu của công ty Hải Linh, Hà Lộc, PV OIL, Petrolimex, Thanh Châu Phát và Đông Hải. Về tàu đánh bắt thủy sản hiện có 6.372 tàu cá; 41 tàu đóng theo NĐ 67/2014/NĐ-CP.

Thời gian qua tình hình mua bán, vận chuyển, sang mạn xăng dầu trái phép trên biển có nhiều diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ yếu như sau:

Cải hoán trái phép tàu cá có công suất lớn để phục vụ việc mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển. Thường xuyên thay đổi tên, số phương tiện hoặc xóa tên, xóa số phương tiện, thậm chỉ sử dụng biển số giả của nước ngoài. để hoạt động.

Lợi dụng các tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần thủy sản được đóng mới theo NĐ 67/2014-CP để mua bán xăng dầu không rõ nguồn gốc trên biển sau đó bán lại cho các tàu đang hoạt động; hoặc không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Một số tàu dịch vụ dầu khí, tàu vận tải biển trên địa bàn trong quá trình hoạt động có dôi dư dầu máy đã bán lại cho các tàu cá, không có hóa đơn chứng từ.

Ngư dân mua dầu trong bờ hợp pháp với số lượng vừa phải để giảm chi phí. Sau đó ra khơi dài ngày lại mua xăng dầu trái phép từ các tàu nước ngoài, tàu Việt Nam. Khi bị kiểm tra sẽ xuất hóa đơn ban đầu để hợp thức hóa…

Kết quả đấu tranh, từ 1.12.2017 đến 31.5.2018, Biên phòng tỉnh đã bắt giữ bốn vụ về các hành vi vận chuyển dầu D.O không nguồn gốc, thiếu thủ tục giấy tờ, tịch thu 69.687 lít dầu D.O. Ngoài ra, các lực lượng khác như Cảnh sát Biển, Hải quan, công an đã phát hiện bắt giữ chín vụ mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển. Tang vật bị tạm giữ để điều tra khoảng 1.380.000 lít dầu D.O.