Mưa lũ quét ở Lai Châu: 6 người chết, 11 người mất tích

Sáng 25-6, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết lượng mưa trên địa bàn vẫn ở mức cao từ 460 mm đến 323 mm. Tính đến 10 giờ sáng nay toàn tỉnh đã có sáu người chết và 11 người mất tích do mưa lũ.



Lũ quét cuốn trôi nhiều căn nhà tại Lai Châu. Ảnh: FB

Mưa lũ cũng làm năm người bị thương do sạt lở đất và 70 nhà bị nước mưa, đất, đá trôi sạt vào nhà (39 căn nhà ở huyện Sìn Hồ, 23 căn nhà ở huyện Tân Uyên, tám căn nhà huyện Than Uyên); 12 căn nhà, ba lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (hai căn nhà huyện Than Uyên; bốn căn nhà huyện Sìn Hồ; bốn căn nhà huyện Phong Thổ).



Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn trôi 21 con trâu, hàng ngàn tấn cá giống và nhiều diện tích hoa màu. Đặc biệt, nước cuốn một cầu treo, một cầu bê tông nội đồng huyện Than Uyên; hai cầu treo, hai cầu tạm huyện Tân Uyên.

Đến sáng nay, một số tuyến quốc lộ bị sạt lở nặng nề gây tắc nghẽn giao thông như quốc lộ 4D, quốc lộ 32, quốc lộ 279… Đặc biệt, tuyến đường đến bản Nậm Cầy, xã Xà Dề Phìn bị sạt lở làm cô lập khoảng 20 hộ dân. Ước thiệt hại do mưa, lũ gây ra khoảng 80 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu, đơn vị đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tại các huyện khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng đã tố chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và mất tích.

Ngoài ra, huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích. Kiểm tra, rà soát, thực hiện di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai.



Theo dự báo, mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày 27-6.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng huy động lực lượng khắc phục các tuyến giao thông nhằm giúp người dân đi lại.