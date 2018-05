Nên bỏ từ ‘tụ nước’, xác định lại điểm ngập

Xóa chỗ nọ, ngập chỗ kia Một số tuyến đường giờ đã hết ngập + Bà Nguyễn Thu Nga (đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh) cho biết: “Năm 2016, khu vực gần nhà thờ Gia Định cứ mưa là ngập, nước lênh láng. Nhiều khi muốn chuyển nhà đi chỗ khác vì hay bị ngập, buôn bán khó lắm nhưng gần đây không thấy bị ngập nữa. Hôm mưa lớn, thấy nhiều chỗ ngập sâu nhưng ở đây chỉ 20-30 phút sau là nước rút hết, không còn ngập như trước. Nếu cơn mưa vừa qua mà xảy ra ở các năm trước, nhà tôi có khi ngập cả mét mất!”. + Ông Phan Trung Lương (đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận) thì cho biết: “Năm 2016 nhà con gái ở đây mỗi lần mưa là ngập dữ lắm, nhà ngay mặt tiền, có những đợt mưa to nước tràn vào nhà, hư hỏng nhiều đồ đạc nhưng cơn mưa lớn vừa rồi không ngập”. Một số tuyến đường khô ráo giờ ngập sâu + Tuyến đường Phạm Văn Đồng gần đây khi mưa lớn là rơi vào tình cảnh ngập nước, đặc biệt đoạn giao với Phan Văn Trị tới đoạn giao với Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Chiều 30-4 chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng khu vực này lênh láng nước. Còn tối 19-5, đường này ngập sâu trong cơn mưa lớn. “Chẳng hiểu sao mặt đường cao đẹp vậy mà cứ mưa là bị ngập nước” - bà Nguyễn Ngọc Lan, buôn bán ở mặt tiền đường này, cho hay. + Đường Điện Biên Phủ sau cơn mưa lớn tối 19-5, đoạn từ giao lộ đường D2 đến giao lộ đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh ngập gần lút bánh xe máy. Tuyến đường ít khi xảy ra ngập úng nhưng dạo gần đây hay bị ngập. “Từ trước đến nay nhà tôi ít khi bị ngập lắm, vừa đi làm về mà trước cửa lênh láng nước, may hôm bữa đóng cửa hàng muộn, vì nhà tôi buôn bán chăn ga gối nệm, nước mà ngấm vào đồ coi như hỏng hết rồi. Nhà bên cạnh bán gạo cũng may di chuyển sớm chứ không cả tấn gạo ướt nhẹp chỉ có bỏ đi chứ chẳng bán được nữa” - ông Nguyễn Anh Quang nói. TRUNG THANH - KHANG BÁCH