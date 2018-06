Nghệ An bán xe công Land Cruiser VX do doanh nghiệp tặng

Ngày 20-6, ông Bạch Hưng Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An, cho biết đã bán đấu giá thành công chiếc xe Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A-167.68 với giá 2,6 tỉ đồng.

Còn xe Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A-017.88 sau nhiều lần đấu giá (giá khởi điểm là 2,4 tỉ đồng) nhưng chưa có ai mua và đang thông báo tiếp tục đấu giá.



Chiếc xe Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A-167.68 đã được đấu giá thành công với giá 2,6 tỉ đồng và sẽ thu hồi biển xanh.

Theo ông Hậu, một doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực tư vấn, xây dựng đã đấu giá thắng chiếc xe Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A-167.68, tuy nhiên biển số 80A-167.68 thì phải gỡ ra, đăng ký lại biển trắng. Số tiền đấu giá bán được xe sẽ chuyển vào ngân sách tỉnh Nghệ An.



Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2014 và 2015, Công ty Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc (TP.HCM) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4, Hà Nội) đã tặng hai xe Toyota Land Cruiser cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An... Đây cũng là hai đơn vị đã và đang tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xe của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý biển số 80A-167.68, còn xe của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quản lý biển số 80A-017.88. Trị giá mỗi xe tại thời điểm doanh nghiệp tặng là hơn 2,7 tỉ đồng. Tỉnh Nghệ An đã đưa hai xe trên vào hạch toán tài sản công và dùng phục vụ đối ngoại. Hai doanh nghiệp tặng xe trên đều có đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1-3-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: "Từ nay các địa phương không được nhận ô tô do doanh nghiệp tặng".