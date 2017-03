Nghệ An ra “tối hậu thư” cho một công ty nợ thuế

Nếu Công ty Ngọc Sáng không hoàn thành tỉnh Nghệ An sẽ thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, đồng thời áp dụng biện pháp truy thu thuế.

Công ty Ngọc Sáng khai thác hoạt động chế biến quặng sắt tại xã Tri Lễ (Quế Phong) ngoài “chây ì” 5,4 tỉ đồng, còn vi phạm các quy định về môi trường, công nhân sử dụng súng cao su gây thương tích lẫn nhau gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Tỉnh Nghệ An cũng vừa có công văn, giao công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung đấu tranh với hoạt động vận chuyển khoáng sản trốn thuế ra nước ngoài tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra, giám sát… tham mưu cho các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Các sở, ngành địa phương liên quan tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về khoáng sản, an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, có biện pháp phòng ngừa tái phạm. Tập trung xử lý nghiêm đối với xe ô tô vi phạm quá khổ, quá tải, xử lý trách nhiệm liên quan để xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải…

Đ.LAM