Người dân vây xe biển xanh đòi làm rõ tai nạn chết người

Vụ tai nạn xảy ra đêm 12-6 trên quốc lộ 46 (đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Theo đó, ô tô bán tải 37A-005.39 chạy hướng huyện Nam Đàn-TP Vinh (Nghệ An) va chạm với xe máy 37M1-773.57 từ chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy là anh Phan Sỹ Khôi (28 tuổi, trú xã Nam Giang) tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn.

Sau sự việc, nhiều người dân ra hiện trường và đứng quanh chiếc xe công đề nghị công an làm rõ vụ tai nạn ai đúng, ai sai. Việc đông người có mặt khiến giao thông ách tắc nhiều giờ đồng hồ.



Đến 0 giờ 30 sáng 13-6, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể anh Khôi đã được bàn giao cho gia đình khâm lượm, tổ chức lễ an táng.

Được biết, xe biển xanh 37A-005.39 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Cảnh sát PCCC Nghệ An.

Do đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nên Công an huyện Nam Đàn đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.