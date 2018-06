Người gây rối bị đồn 'đã chết' ra trình diện công an

Ngày 25-6, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết bị can Nguyễn Minh Kha sau năm ngày bỏ trốn khỏi nơi cư trú đã đến cơ quan công an trình diện.



Nguyễn Minh Kha tại cơ quan điều tra.



Theo Thượng tá Khánh, sáng nay cơ quan CSĐT tiếp tục lấy lời khai của Kha và hiện Kha vẫn đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào hai ngày 10 và 11-6, Nguyễn Minh Kha (18 tuổi, ngụ khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong) tham gia chặn quốc lộ 1 gây rối, đập phá, phóng hỏa hủy hoại nhiều tài sản và Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố bị can đối với Kha nhưng cho tại ngoại.

Sau khi về nhà Kha bỏ trốn vào TP.HCM. Sau đó đài hải ngoại và nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook liên tục tung tin Kha đã bị công an đánh đập đến chết. Nhiều tài khoản Facebook còn ca ngợi Kha là “người hùng” và kêu gọi, vận động góp tiền hỗ trợ.



Người dân tập trung tại trụ sở công an yêu cầu làm rõ "cái chết" của Kha.



Người dân địa phương cũng bị kích động bởi thông tin này nên trong hai ngày 19 và 20-6, cả trăm người kéo đến trụ sở Công an thị trấn Phan Rí Cửa để yêu cầu làm rõ. Tuy nhiên, khi Công an thị trấn Phan Rí Cửa yêu cầu cung cấp địa chỉ nơi nạn nhân cấp cứu thì không ai đưa ra được nơi chính xác để xác minh.

Mặc dù sau khi về nhà, Nguyễn Minh Kha đã đến BV đa khoa Bắc Bình Thuận khám, chụp CT, kết quả không có thương tích gì nhưng thông tin Kha bị đánh trọng thương phải vào TP.HCM cấp cứu và đã tử vong liên tục phát tán với hàng ngàn lượt chia sẻ.

Bước đầu theo lời khai, Kha đã trốn vào TP.HCM ở nhà một người thân sau đó đã đến các BV Nguyễn Tri Phương, Phạm Ngọc Thạch để thăm khám. Kết quả Nguyễn Minh Kha bị viêm phế quản.