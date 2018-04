Người nhà bệnh nhân say rượu, lao xe vào bệnh viện quậy

Chiều 23-4, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết BV đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có báo cáo nhanh sự việc người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trong tình trạng say rượu và cản trở công tác khám bệnh.

Bản báo cáo, ký bởi ông Nguyễn Tiến - Giám đốc BV đa khoa huyện Diễn Châu cho biết sự việc xảy ra lúc 16 giờ chiều 22-4 tại khu vực đón tiếp, khoa Hồi sức cấp cứu của BV.



BV đa khoa huyện Diễn Châu.

Cụ thể, người nhà bệnh nhân trong tình trạng say rượu đã lao thẳng xe máy vào khu vực đón tiếp cấp cứu bệnh nhân. Tại đây, người này đã gây cản trở công tác khám bệnh.

Người nhà này được nhân viên y tế đề nghị, mời đưa xe ra ngoài đúng quy định. Tuy nhiên, do có uống rượu nên người nhà bệnh nhân bức xúc, to tiếng làm mất trật tự khu vực đón tiếp cấp cứu của bệnh viện. Được mọi người giải thích, đối tượng đã ra về sau đó. Không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra.



Trả lời câu hỏi về thông tin có một bác sĩ là ông Trần Đức Sâm - Phó Giám đốc BV đa khoa huyện Diễn Châu "bị chảy máu", ông Lưu Đình Cừ - Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: “Người nhà bệnh nhân trong tình trạng say rượu trên và phó giám đốc quen biết nhau. Hôm trước người nhà trên đã nhờ đồng chí bác sĩ (phó giám đốc BV) này xuống khám người thân cho kịp thời. Đêm đó, người nhà bệnh nhân say rượu rút chìa khóa, vung tay làm đầu nhọn va quẹt vào đầu bác sĩ trúng mạch và gây chảy máu".

"Trường hợp này đơn giản, không dùng hung khí, không nghiêm trọng chứ nếu nghiêm trọng chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc” - ông Cừ cho biết.