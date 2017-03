Người trúng Jackpot 92 tỉ là lão nông ở Trà Vinh

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. trúng số, xổ số, trúng số độc đắc, trúng xổ số, xổ số kiểu mỹ, 92 tỷ, người trúng 92 tỷ, người trúng giải độc đắc. Cụ thể, điều 15 quy định, Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng. Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau: Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. Cách tính thuế theo công thức: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10% Như vậy, theo quy định tính thuế thu nhập đối với người trúng thưởng, người may mắn trúng giải thưởng độc đắc 92.030.182.500 sẽ bị trừ thuế thu nhập như sau: Giá trị giải thưởng trừ mức tiền thưởng dưới 10 triệu đồng và nhân 10% thuế thu nhập cá nhân phải trả: (92.030.182.500 - 10.000.000) x 10% = 9.202.018.250 đồng. Hay nói cách khác, người may mắn trúng giải thưởng độc đắc sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 9.202.018.250 đồng. Sau khi trừ đi khoản này, số tiền người trúng số độc đắc nhận về là: 92.030.182.500 - 9.202.018.250 = 82.828.164.250 đồng (hơn 82,8 tỷ đồng). (Nguồn: VietNam.net)