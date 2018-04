Niềm tin của dân, sức mạnh lớn nhất của Đảng

Có niềm tin, dân sẽ tận hiến cho đất nước

Ông TRẦN THIỆN TỨ Ông Nếu củng cố được niềm tin từ lòng dân thì tôi tin rằng sẽ tạo được sức bật rất mạnh từ nhân dân như đã từng thu hút được sức mạnh của đồng bào ta trong bao kháng chiến của dân tộc để giành lại độc lập, tự do cho mình.

Trong kháng chiến, người dân đã đặt niềm tin vào cách mạng cho nên bà con sẵn sàng cống hiến cả tiền bạc, tương lai, xương máu, chấp nhận mọi hy sinh để đi đến thắng lợi của ngày hôm nay. Những câu chuyện tôi biết cho thấy một khi đã có lòng tin thì dân sẽ đi đến cùng. Thời kỳ kháng chiến, dân dám cho cán bộ làm cách mạng vào nhà, dám đào hầm chứa vũ khí, dù biết nếu lộ ra thì chỉ có đường chết. Có người bị giặc đuổi phải chạy vào nhà dân. Để cứu cán bộ, dân còn bắc thang cho cán bộ leo lên trốn ở bàn thờ ông bà cao nhất trong nhà rồi đem đồ ăn thức uống đưa lên trên đó cho cán bộ được no dạ, thậm chí để họ đi vệ sinh trên đó luôn. Lính vào lùng sục, khám xét mọi nơi nhưng đâu có nghĩ ra được dân thương cán bộ cách mạng đến độ đó, nhờ thế mà mới thoát thân được… Ngày nay cũng vậy, xây dựng đất nước trong hòa bình mà tập hợp được lòng dân thì mới bứt phá đi lên được. Muốn thu hút lòng dân, tôi nghĩ cần phải thành khẩn nhìn lại những gì gây ra nỗi khổ, bức xúc cho dân bấy lâu nay. Có lẽ đầu tiên phải quyết liệt cải cách nền thủ tục hành chính hiện nay để dân bớt khổ, bớt kêu la mỗi khi làm giấy tờ, hồ sơ bởi sự nhũng nhiễu của cán bộ, vì sự rối rắm của thủ tục. Tiếp đó, phải dẹp bỏ cơ chế xin-cho đi, giờ đất nước hội nhập mà không đổi mới cơ chế xin-cho thì người dân rất khổ, trong khi nguồn lực đất nước thì rơi vào những nhóm lợi ích nào đó. Rất đau lòng! Phải làm sao để người dân được sống đúng theo tinh thần pháp quyền “miễn tôi không vi phạm luật thì tôi làm gì cũng được, không cần phải xin xỏ của ai hết”. Lớn hơn là phải trị được tham nhũng đến cùng vì mấy mươi năm đổi mới đến nay mà tham nhũng vẫn hoành hành, làm lòng dân ray rứt lắm! Bài học từ kháng chiến là Đảng phải tin dân, Đảng phải phục vụ tất cả cho nhân dân thì nhân dân sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung của đất nước. Ông TRẦN THIỆN TỨ, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trị tham nhũng, làm trong sạch bộ máy để dân tin

Ông ĐỒNG VĂN KHIÊM Ông Chúng ta thắng được Pháp, Mỹ và mọi thế lực là nhờ có Đảng trong lòng dân. Đảng trong lòng dân là tôn chỉ, mục đích của đất nước.

Đất nước thống nhất nhưng lại để cho quan lại tham nhũng tràn lan. Lòng dân không yên! Tất nhiên đảng viên không phải ai cũng tham nhũng nhưng hầu hết thảy những người tham nhũng lại đều là cán bộ, đảng viên. Điều này đòi hỏi Đảng phải quyết tâm làm trong sạch bộ máy của mình. Gần đây trung ương đã dám nhìn thẳng vào sự thật, nói ra sự thật; mới chịu thừa nhận rằng một bộ phận không nhỏ đảng viên tham nhũng và quyết tâm trị. Có thể nói Nghị quyết 4 (khóa XI, XII) là sợi dây nối giữa chính quyền với nhân dân, nếu sợi dây này không chắc thì không thể kéo dân về với Đảng như ngày trước. Với các hành động mạnh mẽ trong dẹp tham nhũng như việc đánh mạnh các nhóm lợi ích, thậm chí có cả các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang và hàng loạt cán bộ cấp cao, điều này đã phần nào lấy lại được niềm tin của nhân dân với Đảng. Và dân đang chờ những cơn quét tham nhũng tiếp theo để làm trong sạch bộ máy. Ông ĐỒNG VĂN KHIÊM, thành viên Hội đồng Tư vấn phản biện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Lòng dân chưa yên trước sự tha hóa, suy thoái

Bà HUỲNH THIỆN KIM TUYẾN Bà Đất nước đã hòa bình, thống nhất như mong ước của dân tộc. 43 năm xây dựng, đất nước đã có nhiều đổi thay, phát triển. Nhưng là những người đã từng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc làm sao yên lòng, làm sao không khỏi trăn trở, xót xa trước những hiện tượng tiêu cực đang bào mòn nguồn lực phát triển của đất nước. Những người nắm trong tay quyền lực nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức bắt đầu tha hóa; tệ nạn con ông cháu cha, đặc quyền, đặc lợi…

Tất nhiên vấn đề quan trọng hiện nay là Đảng phải mở các “cuộc tấn công” lớn để trừng trị đến cùng các quan tham nhũng nhưng bên cạnh đó chúng ta phải tổ chức lực lượng để giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm để chấn chỉnh chính lực lượng cán bộ của mình. Chẳng hạn về quy định Đảng đã phân công các đoàn thể kiểm tra, giám sát chính quyền và đội ngũ cán bộ. Nhưng hiện nay, các đoàn thể gần như rất ít thực thi chức năng này phần vì nể nang, e sợ cấp trên. Thiết nghĩ nếu mạnh dạn phê bình thì cái ghế quyền lực sẽ không còn. Một khi chức quyền không bị ai kiểm tra, giám sát thì tự nhiên sẽ nảy sinh tham nhũng. Nếu xung quanh có đoàn thể làm trăm ngàn con mắt nhìn vào, giám sát, phản biện “tiền đâu anh xây biệt phủ”, “tiền đâu anh mua xe sang”… thì đó là một lực cản để quan lại rụt rè trước tham nhũng. Vì vậy, việc cấp thiết bây giờ là tạo đội ngũ kiểm tra, giám sát cán bộ, ngăn chặn tham nhũng. Bằng cách đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, biến tổ chức này thành “một lực lượng giám sát” với nạn tham nhũng cũng là một giải pháp cần nghĩ tới. Bà HUỲNH THIỆN KIM TUYẾN, Bí thư đoàn đầu tiên của Đh Văn khoa Sài Gòn Lê Thoa ghi