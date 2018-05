'Phải xác định rõ phạm vi đất quốc phòng, đất làm kinh tế'

Chiều 22-5, các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Trong đó có quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Mão cho rằng thời gian qua nội dung này bộc lộ nhiều vấn đề cần quan tâm. Cụ thể, luật đất đai không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhận quyền chuyển nhượng đất tại Việt Nam.

“Nhưng dư luận vẫn cho rằng, hiện nay tình trạng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc mua, thuê đất ven biển tại các địa bàn ven biển, thành phố trong cả nước. Thậm chí có nhiều vị trí nhạy cảm về quốc phòng an ninh gây hệ lụy nguy hiểm, khiến nhân dân lo lắng…”, ông Mão nhấn mạnh.

Vì vậy, đại biểu này đề nghị cần xem lại việc quy hoạch, quy trình, kế hoạch thực hiện xét về mặt an ninh an ninh quốc phòng đã phù hợp chưa. Đây là vấn đề nhiều người đang băn khoăn và cần được quan tâm bổ sung, sửa đổi, cụ thể, chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng.

Theo đó, đại biểu Trần Văn Mão đồng ý với quy định tại điều 16 trên của dự thảo luật, nhưng cần quy định quy định rõ trách nhiệm của Quốc phòng trong chiến lược quy hoạch, kế hoạch…

“Bên cạnh đó, phải xác định rạch ròi phạm vi đất quốc phòng, đất làm kinh tế. Trong đó, đất phục vụ mục tiêu kinh tế phải chịu các quy định ràng buộc của Luật đất đai, luật cạnh tranh như các đơn vị kinh doanh khác…”, ông Trần Văn Mão nói.