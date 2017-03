Phát hiện xác máy bay ở bãi biển Lăng Cô

Bước đầu ghi nhận đó là một chiếc trực thăng nghi của quân đội Pháp sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Chiếc máy bay nằm sâu từ 3 đến 6m dưới cát, có chiều dài từ buồng lái đến đuôi là 12m, với sải cách rộng 15m. Dù nằm dưới lòng đất hàng chục năm nhưng có nhiều bộ phận còn khá nguyên vẹn như bánh xe và một cánh quạt phía trước buồng lái.





Được biết, xác chiếc máy bay này do người dân địa phương phát hiện từ năm 2010. Nhưng do điều kiện khách quan nên đến nay mới được tiến hành trục vớt, nhằm làm sạch địa bàn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như các hoạt động của lễ hội.





Xác máy bay được trục vớt lên. Ảnh: VIẾT LONG

Theo ngư dân địa phương, ở khu vực biển Lăng Cô còn có xác một máy bay rơi chưa được trục vớt, nhiều ngư dân khi đánh cá bị rách lưới vì vướng vào cánh quạt.

VIẾT LONG