Sau bão, Bắc bộ, Bắc Trung bộ ngập lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. Đến sáng nay, mực nước các sông trên mức báo động 1. Khu vực Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và rải rác có giông, khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới gây lũ lớn ở mức báo động 2, báo động 3.



Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Các tỉnh miền núi phía Bắc đang tích tụ mây gây mưa, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại Yên Bái khu vực Đông Bắc bộ.

Nghệ An: 35 người bị mất liên lạc

Hiện lũ ở Nghệ An đang lên, chính quyền, người dân nơi đây ngoài việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa đi qua còn lo chống chọi với đợt lũ đang đến.

Chính quyền địa phương và người dân ở xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang tỏa đi tìm và rất lo lắng vì 35 người bị mất liên lạc khi vào rừng hái măng vẫn chưa tìm thấy.

Trước khi bão ập vào, hàng chục người ở xã Châu Bính đi vào rừng hái măng. Họ chia thành nhiều nhóm và bị mưa bão chia cắt. Sau khi bão tan, chỉ có sáu người liên lạc được về nhà, còn lại 35 người vẫn bặt vô âm tín, điện thoại di động đều không liên lạc được nên người thân đang rất lo lắng.

Đến chiều tối 19-7, ông Lang Xuân Chính, Chủ tịch UBND xã Châu Bính, cho biết đã cử người cùng người thân vào rừng tìm kiếm nhưng chưa liên lạc được.

Cũng liên quan, đến chiều 19-7, sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm trên sông Lam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân vẫn chưa tìm được ông Nguyễn Văn Đông (66 tuổi), bà Trần Thị Lợi (60 tuổi, cùng trú xóm 3, xã Vĩnh Sơn), cùng bị mất tích. Hiện mưa lớn cộng với các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Lam xả lũ nên nước sông Lam đang dâng lên nhanh, công việc tìm kiếm ông Đông, bà Lợi đang gặp khó khăn.

Hai ngày nay, huyện Anh Sơn đã huy động hàng ngàn lượt người quần thảo, tìm kiếm vợ chồng ông Đông dọc sông Lam qua huyện Anh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Các con của vợ chồng ông Đông đã thuê người giăng lưới quanh sông Lam đoạn gần huyện Đô Lương để theo dõi, tìm kiếm ông bà.

Trước đó, vợ chồng ông Đông dùng thuyền máy đi đánh cá dọc sông Lam khi mưa giông lớn. Sau đó người dân phát hiện thuyền dạt vào bờ nhưng không thấy người…



Lực lượng chức năng giúp dân thị trấn Tiên Yên (Quảng Ninh) bị ngập sâu. Ảnh: ĐH

Thanh Hóa: Nhà ngập, dưa hấu mang cho bò ăn

Hiện nhiều nơi tại huyện Tĩnh Gia, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn... đang bị ngập sâu. Tuyến quốc lộ (QL) 513 (cảng Nghi Sơn) đoạn trước cổng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã bị ngập sâu cả mét. Huyện Tĩnh Gia nhiều nơi nhà dân bị ngập sâu.

TP Sầm Sơn nước cũng ngập lút đường, tràn vào nhà dân gây đảo lộn mọi sinh hoạt.

Ở xã biển Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), hàng chục hecta dưa đến ngày thu hoạch đã ngập sâu trong nước. Với những quả mà nông dân kịp hái thì không ai mua, đang dần bị hư, thối ruột.

Bà Lê Thị Minh (65 tuổi, ở xã Quảng Nham) rớt nước mắt khi gần 1 ha dưa, khoai đang đến mùa thu hoạch thì bị ngập, lâm cảnh trắng tay.

Còn bà Nguyễn Thị Hay (ngụ cùng xã) nói: “Bốn sào dưa bị mưa nhấn chìm mà không thể làm gì hơn được”. Có hộ kịp hái dưa trước khi bị ngập, phải mang cho bò ăn.

Quảng Ninh: Mưa lũ gây sạt lở đường, ngập cục bộ

Chiều 19-7, ông Trương Công Ngàn, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3, một số tuyến đường giao thông qua huyện Tiên Yên bị sạt lở, một khu phố bị ngập lụt cục bộ. Đây là khu phố mới xây dựng trên khu ruộng trũng, do cường độ mưa lớn, nước mưa các nơi trút xuống đã gây ngập lụt cho khoảng 30 hộ dân. Thời điểm 9-10 giờ sáng là thời điểm nước dâng cao nhất, khu vực phố Hòa Bình ngập sâu hơn 1 m.

Theo ông Ngàn, ngay khi xảy ra ngập lụt cục bộ, huyện Tiên Yên đã huy động lực lượng công an, quân đội vào cuộc hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Tuy nhiên, do nước dâng nhanh nên nhiều hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Do ảnh hưởng mưa lũ, QL18 đoạn qua xã Hải Lạng có đoạn bị ngập sâu trong nước. Ông Ngàn cho biết hệ thống giao thông qua huyện Tiên Yên như QL18 đoạn đi qua xã Hải Lạng, QL4B xảy ra tình trạng sạt lở ở một số điểm. Lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn phương tiện, nhân lực kịp thời san gạt, xử lý không để xảy ra ách tắc giao thông.