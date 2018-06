Tạm giữ tài xế vụ lật xe khách 4 cha con thương vong

Ngày 28-6, liên quan vụ lật xe khách khiến 2 người trong gia đình tử vong và 7 người cấp cứu, ông Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cho biết công an đang tạm giữ hình sự tài xế Đào Thế Khoa (39 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) để phục vụ điều tra.



Hiện trường vụ xe khách lật.

Vụ lật xe này làm hai chị em ruột tử vong là Ngô Thị Thu (12 tuổi), Ngô Thành Đạt (5 tuổi, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Người chị em khác là Ngô Thị Bình (11 tuổi) và bố các em là Ngô Văn Thuyền (40 tuổi) cùng 3 hành khách khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Chiếc xe khách gặp nạn 36B-005.67 đã được cẩu lên, đưa về trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên để giám định, phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.



Nhiều người dân xót thương hai chị em tử vong trong vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, sáng 27-6, xe khách mang BKS 36B-005.67 do anh Khoa điều khiển chạy hướng Hà Nội-TP.HCM, khi đi trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) thì bỗng lao xuống ruộng và lật.



Công an ghi tên và ghi lời khai những người đi trên xe.

Các hành khách đi trên xe cho biết khi xe chạy, tài xế có kêu mặt đường trơn trượt quá. Sau đó tài xế la hét "Chết rồi xe mất lái"... và tai nạn xảy ra.