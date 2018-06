Thủ tướng gửi thư khen cảnh sát tấn công ổ ma túy ở Sơn La

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương như Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công hai chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm.



Các đối tượng trong ổ nhóm ma túy bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Nội dung thư nêu rõ, ngày 27-6, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phá thành công 02 chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tiêu diệt các đối tượng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ; bắt giữ các đối tượng còn lại, thu giữ nhiều súng quân dụng và vật chứng của vụ án; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lập chiến công xuất sắc nêu trên. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh.

Thủ tướng chúc các lực lượng Công an mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Trước đó, trong hai ngày 27 và 28-6, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng đấu tranh thành công chuyên án đối với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy tại bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đáng chú ý, các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này đã sử dụng súng tiểu liên AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

Trong nhóm đối tượng này có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và rất manh động là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Chúng là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép số lượng rất lớn đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự.

Khi đường dây tội phạm ma túy bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về bản Lũng Xá, Tà Dê, lợi dụng địa hình miền núi phức tạp để cát cứ, lôi kéo các đối tượng truy nã ở nơi khác tụ tập về mua bán ma túy, tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng, khống chế người dân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, những đối tượng trên đã không chấp hành mà còn sử dụng vũ khí quân dụng chống đối quyết liệt. Lực lượng Công an đã bắt giữ được 2 đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận trong chuyên án và một số đối tượng khác.

Bước đầu, lực lượng Công an đã thu giữ 4 súng quân dụng, 3 lựu đạn, hơn 400 viên đạn các loại và một số tang vật khác. Công tác đấu tranh chuyên án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và nhân dân.