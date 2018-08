Thủy điện Sơn La, Hòa Bình nhận lệnh xả lũ

Theo đó, lưu lượng đến hồ Lai Châu có khả năng ở mức 5.200 m3/s, hồ Sơn La có khả năng ở mức 10.500 m3/s trong những giờ tới.

Căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 8 giờ ngày 5-8 và mở một cửa xả đáy hồ Sơn La vào 10 giờ ngày 5-8. Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.



Dự báo lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên thủy điện phải xả lũ để đón lượng nước mới nhằm cắt lũ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc bộ, từ đêm nay (4-8) ở các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa to và rất to.



Vì vậy, từ ngày 5 đến 6-8, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức báo động 1 hoặc báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.