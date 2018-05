TP.HCM đang tính toán điều chỉnh quy hoạch chung

Thu hút vốn nước ngoài của TP.HCM tăng hơn 34% Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Sử Ngọc Anh cho biết trong năm tháng đầu năm, các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư được chú trọng thực hiện có hiệu quả cao, thúc đẩy tình hình đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài có những kết quả khả quan, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số dự án FDI được cấp mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, về đầu tư trong nước, trong năm tháng, TP có 16.493 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 185.517 tỉ đồng (so với cùng kỳ tăng 6,5% về số lượng doanh nghiệp và giảm 4,3% về vốn đăng ký). Về thu hút đầu tư nước ngoài, cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, TP thu hút được 1,85 tỉ đôla Mỹ (tăng 34,7% so với cùng kỳ).