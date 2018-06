TP.HCM: Khởi tố 4 người tụ tập đập phá xe đặc chủng

Bốn người bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, Sóc Trăng), Bùi Văn Tiến (17 tuổi, Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, Huế). Họ bị khởi tố tội cố ý làm hư hỏng tài sản.



Tụ tập đông người, gây rối, đập phá khiến nhiều tuyến đường TP.HCM kẹt cứng. Ảnh: HOÀNG KIM

Thông tin ban đầu, sáng 10-6, bốn người này tham gia tụ tập tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nguyễn Văn Tuấn đã dùng tuýp sắt đập phá làm hư hỏng hai xe môtô đặc chủng của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ; đập vỡ kính xe buýt 51B-216.88.

Số còn lại dùng gạch, tuýp sắt đập phá, làm hư hỏng hai xe buýt 51B-216.88 và 51B-214.46.

Trong bốn người bị khởi tố, có hai thanh niên mới chỉ 17, 18 tuổi. Họ nói rất hối hận khi nghe theo lời kích động của nhóm người không quen biết để được "trả thù lao" 400.000 đồng.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người vì tội phá rối an ninh. Đồng thời đã xử lý 310 người khác, trong đó bảy người bị tạm giữ hình sự để phục vụ mở rộng điều tra.

Trong số này, có trường hợp mặc sắc phục ngành công an để trà trộn vào các đoàn người. Đây được cho là thủ đoạn của các thế lực phản động nhằm cài người vào đoàn biểu tình, khi có đông thì hành hung người dân rồi đổ cho lực lượng cảnh sát để kích động bạo loạn