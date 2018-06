TP.HCM xử lý một số người kích động tụ tập

Sáng 13-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cùng các đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 4.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước việc những ngày qua nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra các vụ tụ tập đông người để bày tỏ chứng kiến với dự thảo luật đặc khu

Cử tri cho rằng, các thế lực thù địch đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân, thậm chí dùng tiền mua chuộc một số người để tụ tập gây rối, tấn công các cơ quan trọng yếu, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và gây hoang mang chia rẽ trong cộng đồng nên cần phải nhanh chóng điều tra, nghiêm trị những kẻ cầm đầu.

Cử tri Trần Tiến Bình cho rằng, dưới chiêu bài “ biểu tình ôn hòa”, họ phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm tại ba nơi dự kiến chọn làm đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc bằng cách kích động người dân tấn công, đập phá.

“Nhiều nơi biến thành các cuộc bạo động, đốt phá, làm bị thương cán bộ, chiến sỹ bảo vệ an ninh trật tự”- ông Bình nói và đề nghị công an nhanh chóng điều tra, xác định những kẻ cầm đầu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, ông Bình cũng đề nghị thông tin kịp thời ngăn chặn các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng quan điểm này, cử tri Phạm Xuân Khải cho rằng xã hội nào cũng có luật pháp. “Mấy ngày qua xảy ra tụ tập, gây rối là mang tính chất bị xúi giục chứ không phải đòi quyền công dân”- ông Khải nói.

Ông Khải cho rằng, mọi công dân có quyền bình đẳng, có quyền nêu chính kiến nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Các cơ quan, đoàn thể, MTTQ, đại biểu QH và HĐND… đều có kênh tiếp nhận ý kiến người dân...

Ghi nhận ý kiến các cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng mọi hoạt động gây bất ổn sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, gây khó khăn trong việc chăm lo cho người dân.

Với các vụ tụ tập đông người , ông Tuyến cho rằng đây là hoạt động có tổ chức của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động từ nước ngoài can thiệp, gây rối, nhất là ở Bình Thuận.

Riêng ở TP.HCM, ông Tuyến cho biết với sự nỗ lực rất lớn của ngành an ninh cũng như cả hệ thống chính trị, TP đã kiểm soát được tình hình, không để phần tử xấu lợi dụng gây rối. TP.HCM cũng đã xử lý một số đối tượng xấu.

Ông Tuyến cho biết thêm, những đối tượng này còn dùng tiền mua chuộc một số người trẻ, kể cả đối tượng xã hội để tham gia tụ tập.

Còn đối với Luật An ninh mạng , ông Trần Vĩnh Tuyến cũng chỉ ra nhiều đối tượng xấu lợi dụng các trang mạng máy chủ đặt ở nước ngoài để tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật. Hacker từ nước ngoài thực hiện các cuộc tấn công gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân trong nước, xâm phạm quyền riêng tư của nhiều người nổi tiếng.

“Nếu không có Luật An ninh mạng, không buộc các nhà cung cấp đặt máy chủ tại Việt Nam thì an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội sẽ bị đe dọa”- ông Tuyến nói.