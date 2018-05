TT Huế: Đưa công an chính quy về làm công an xã

Ngày 4-5, Công an Thừa Thiên - Huế tổ chức ra mắt lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng công an tại 3 xã Hương Vinh, Hương Toàn và Bình Điền, đây là 3 xã trọng điểm về an ninh trật tự của Thị xã Hương Trà.



Thay mặt Ban Giám đốc công an tỉnh tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm, điều động ba người Công an thị xã Hương Trà giữ chức vụ Trưởng Công an ba xã nêu trên. Năm người khác được điều động làm Công an viên.

Trước đó, ngày 3-5, Công an thị xã Hương Thủy cũng điều động 6 chiến sĩ Công an thị xã Hương Thủy đến làm việc tại công an hai xã Dương Hòa và Thủy Phù, trong đó có 2 Trưởng Công an xã và các công an viên.

Việc bố trí lực lượng Công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp là một giải pháp quan trọng, tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần chuyển biến công tác bảo đảm ANTT ở địa phương.