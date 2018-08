UBND quận 1 họp kiểm điểm vụ cấp phép lố tầng

Theo thông tin chúng tôi nắm được, UBND quận 1 đã có cuộc họp liên quan đến vụ việc UBND quận 1 cấp phép xây dựng (CPXD) sai quy định cho nhiều trường hợp trong thời gian qua. Theo đó, vào ngày 28-8, phó chủ tịch UBND quận phụ trách mảng đô thị đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể do CPXD sai quy định theo kết luận thanh tra vừa được UBND quận công bố.

Trước đó, ngày 24-8, UBND quận 1 công bố kết luận thanh tra về công tác CPXD tại quận này trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 10-2017. Nhiều giấy phép xây dựng (GPXD) được xác định cấp sai quy định.

Đáng chú ý, có năm công trình được cấp GPXD vượt tầng so với quy định. Căn 18A/111/3 Nguyễn Thị Minh Khai từ bốn tầng lên năm tầng. Biệt thự 90/88A Nguyễn Đình Chiểu khi cấp phép sửa chữa cải tạo đã tăng thêm một tầng. Căn nhà 41 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 175/10-12 Phạm Ngũ Lão tăng từ sáu tầng lên bảy tầng. Công trình khách sạn, nhà ở kết hợp khách sạn tại 9-11-13 Lưu Văn Lang tăng từ bảy tầng lên tám tầng. Nhiều sai phạm khác của Phòng Quản lý đô thị quận 1 cũng được đề cập đến trong kết luận thanh tra như tham mưu tăng độ vươn ban công không đúng quy định tại công trình 33 Phùng Khắc Khoan, 53 Huỳnh Khương Ninh. Công trình 90/88A Nguyễn Đình Chiểu tăng mật độ xây dựng hơn 10% so với quy định.



Công trình khách sạn, nhà ở tại 9-11-13 Lưu Văn Lang (quận 1, TP.HCM). Ảnh: THANH TUYỀN

Sau khi kết luận thanh tra được công bố, theo ghi nhận của PV, đến nay hoạt động tại các công trình trên vẫn diễn ra bình thường. Ngày 26-8, có ba thợ xây vẫn đang làm việc tại căn nhà được cấp phép tăng một tầng tại 18A/111/3 Nguyễn Thị Minh Khai. Những người này còn cho biết thêm công trình sẽ được hoàn thành trong vài tháng tới. Bên trong công trình khách sạn, nhà ở tại 9-11-13 Lưu Văn Lang vẫn có người đang thi công. Hoạt động tại biệt thự 90/88A Nguyễn Đình Chiểu vẫn diễn ra bình thường từ hai ngày nay. Tương tự, khách sạn Prague Hotel ở 175/10-12 Phạm Ngũ Lão, công trình 53 Huỳnh Khương Ninh cũng hoạt động kinh doanh bình thường. Chỉ có công trình ở 33 Phùng Khắc Khoan thì vẫn chưa được khởi công xây dựng.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng, GPXD đã cấp sai quy định phải được thu hồi. Nhiều ý kiến chuyên gia nhận định trong trường hợp này, do cơ quan cấp phép sai chứ không phải do lỗi của chủ đầu tư thi công sai phép nên sẽ không thể lập biên bản vi phạm công trình theo quy định về xử phạt vi phạm xây dựng. Tuy nhiên, công trình đã cấp phép vẫn sai quy định, sai quy hoạch nên phải được xử lý. Trong trường hợp quy hoạch không thể điều chỉnh hoặc công trình gây mất mỹ quan, mất an toàn thì đi kèm việc thu hồi GPXD đã cấp sai quy định là phải tháo dỡ phần diện tích sai quy định. Khi đó, người có công trình bị tháo dỡ có quyền yêu cầu cơ quan cấp phép sai bồi thường thiệt hại. Chúng tôi đã liên hệ lãnh đạo UBND quận 1 về hướng giải quyết cụ thể các công trình cấp phép sai quy định theo công bố tại kết luận thanh tra cũng như xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND quận 1 đề nghị gửi câu hỏi bằng văn bản và cho hay sẽ trả lời sau. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ngay khi có phản hồi của UBND quận 1.