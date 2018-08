Vụ chửi CSGT ở Bà Rịa: Hối lộ không thành nên phản ứng

Chiều 22-8, công an TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã có báo cáo công an tỉnh, đề xuất hướng xử lý trong vụ việc người phụ nữ có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Công an TP. Bà Rịa khi làm nhiệm vụ gây xôn xao dư luận chiều 20-8 vừa qua.

Theo công an TP. Bà Rịa, hơn 17 giờ chiều 20-8, tổ công tác của Đội CSGT công an TP. Bà Rịa do thượng úy Nguyễn Hữu Thọ (tổ trưởng) cùng ba cán bộ, chiến sĩ khác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

Qua máy đo tốc độ, phát hiện ô tô 72A- 19629 chạy quá tốc độ cho phép trong đoạn đường đông dân cư (58/50km/giờ), một CSGT ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe để kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tài xế Nguyễn Văn Ngưu (ngụ phường 11, TP. Vũng Tàu) không xuất trình được GPLX, giấy tờ xe mà có ý đưa một tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng cho CSGT để bỏ qua lỗi vi phạm và đi ngay.

Tuy nhiên, phía CSGT từ chối và cảnh cáo thì ông Ngưu cất tiền vào túi. Sau đó, ông Ngưu cùng người phụ nữ đi cùng xe là bà Đoàn Thị Huệ (41 tuổi, vợ ông Ngưu) bắt đầu có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm các CSGT.

Các thành viên tổ công tác vẫn giữ đúng tác phong, tiếp tục giải thích quy định pháp luật để ông Ngưu chấp hành. Tuy nhiên, hai vợ chồng ông Ngưu vẫn có hành vi lăng mạ, xúc phạm.

Thấy ông Ngưu có biểu hiện sử dụng rượu bia trong lúc lái xe nên tổ tuần tra tiến hành đo nồng độ cồn với ông Ngưu. Qua máy đo ghi nhận mức nồng độ cồn là 0,116mg/lít khí thở. Sau đó, tổ tuần tra lập biên bản VPHC đối với ông Ngưu về ba lỗi: Chạy xe quá tốc độ từ 5 đến dưới 10km/ giờ; Không xuất trình được GPLX; Điều khiển xe ôtô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. CSGT cũng tiến hành tạm giữ phương tiện, có sự chứng kiến của rất đông người dân xung quanh.

Tuy nhiên, hai vợ chồng ông Ngưu có hành vi ngăn cản tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, với sự hỗ trợ của các lực lượng gồm công an xã Hòa Long, cảnh sát 113 thì hai vợ chồng ông Ngưu mới đồng ý để tổ công tác đưa xe về trụ sở công an Bà Rịa. Trên đường đi và khi đến trụ sở công an, bà Huệ vẫn liên tục có những lời lẽ nhục mạ, chửi bới, xúc phạm các CSGT.

Đến hơn 18 giờ, ông Ngưu xuất trình được GPLX, tổ công tác cũng đã ghi nhận việc này vào biên bản VPHC. CSGT đã tiến hành niêm phong, tạm giữ xe ôtô. Ông Ngưu đồng ý ký tên vào biên bản.

Qua xác minh, xe ôtô 72A- 19629 đứng tên chủ sở hữu là một người khác ngụ phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, không phải ông Ngưu.

Công an TP. Bà Rịa đề xuất sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi VPHC và TTATGT của ông Ngưu. Công an cũng sẽ mời bà Huệ lên làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý VPHC về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ theo NĐ 167/2013.