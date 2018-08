Sex trước mới yêu và cưới: Một quan điểm lệch lạc!

Bất an với cái gọi là tư tưởng mới Cái khác biệt giữa con người và những loài động vật khác trong mối quan hệ là con người có tình yêu. Tình yêu bao gồm sự tôn trọng, hy sinh. Có như vậy người ta mới gắn bó cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp khác. Nhiều bạn trẻ, bao gồm cả lứa tuổi học sinh và đã tốt nghiệp phổ thông, các em nghĩ mình có cả thế giới trong tay vì có mạng xã hội. Các em thích những tư tưởng tự do, sáng tạo, độc lạ, phóng khoáng nên dễ bị dẫn dắt theo những cái gọi là tư tưởng mới (nhưng thật ra rất hời hợt và phản giáo dục). Điều này thật đáng lo ngại! Nói riêng về cách nghĩ “sex trước, mọi chuyện tính sau”, tôi rất lo, điều đó giống như cuộc thử nghiệm. Người phụ nữ không thể đem cảm xúc và tình dục ra để thể nghiệm như vậy được. ThS xã hội học HUỲNH THANH NAM,

Phó Tổng Biên tập báo Tây Ninh _______________________________ Coi chừng nhận lại chữ KHINH to tướng! Nghiên cứu các chiêu trò của tình dục thì chỉ thu được lợi ích ngắn hạn cho cá nhân. Một xã hội, một tổ chức, một gia đình có chất lượng sống tốt chỉ có thể dựa trên nền tảng là: Con người tôn trọng lẫn nhau. Làm tình trước mà chẳng cần biết anh ta là ai, ở đâu và làm gì? Tìm cảm giác vừa không, hợp không? Nếu rất vừa, rất hợp thì sao? Có thể anh ta vẫn quăng lại một chữ khinh to tướng. Lường trước đi, ngủ chung, tình dục chung với người lạ còn rất nhiều tai họa tiềm ẩn khác nữa. ThS tâm lý NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, giảng viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM