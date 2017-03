Tìm về quê nhà, tố giác kẻ buôn người

Sau hơn tám năm mất tích, chị Hoàng Thị Xoan (24 tuổi) đã tìm về được quê nhà (ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Bị đánh thuốc mê bán sang Trung Quốc

Nước mắt trùng phùng, người thân giờ đây mới biết chị Xoan đã bị chính người anh họ đánh thuốc mê, bán sang Trung Quốc buộc phải làm vợ một kẻ ở vùng sâu, vùng xa.

Chị Xoan kể: “Mùa hè năm 2005, tôi mới 15 tuổi. Gia đình khó khăn, tôi phải bỏ học đi kiếm việc phụ giúp cha, mẹ nuôi các em. Một người họ hàng là bà Hoàng Thị Viên (ở xã Diễn Bích) hứa đưa tôi đi làm công nhân với mức lương 2 triệu đồng/tháng, công việc nhẹ nhàng. Khi tôi đến nhà bà Viên thì bà cho ăn, uống rồi tôi bị “đánh thuốc”, mê man bất tỉnh, không hay biết gì. Tỉnh dậy tôi mới hay có hai người đàn ông đang dẫn tôi đi. Họ nói đang trên đường đưa tôi đi làm công nhân. Sau đó, tôi bị nhốt vào một căn nhà ở trong rừng. Họ thông báo đã đưa tôi sang Trung Quốc và đang chờ người đến xem mặt mua tôi. Tôi bị một người đàn ông thấp lùn mua về làm vợ rồi bị giam trong một cái chòi trên rừng ở tỉnh Quảng Tây. Sau khi tôi có con họ mới đưa hai mẹ con tôi về sống với gia đình chồng. Vì lần đầu đi ra khỏi làng và không biết tiếng nên tôi không thể biết đường để trốn về nhà. Tôi cam phận ở lại làm vợ, làm việc quần quật nuôi cả gia đình chồng rồi phải tiếp tục sinh đứa con thứ hai”.





Chị Hoàng Thị Xoan bị lừa bán sang Trung Quốc hơn tám năm naay mới trở về quê nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa qua, chị Xoan may mắn gặp được một phụ nữ người Lào Cai cũng bị bán sang Trung Quốc gần 30 năm nay. Chị Xoan đã khóc và kể về hoàn cảnh của mình. Người phụ nữ này đã đến tác động với nhà chồng chị Xoan, xin “bảo lãnh” đưa chị Xoan trở về quê nhà.

Bị lừa bán vào nhà thổ

Chị TTN (18 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng vừa tìm về quê nhà sau gần hai năm bị bán vào nhà thổ ở Trung Quốc.

Hai năm trước, người con gái của vợ chồng ngư dân - ông Hoàng Văn Sửu và bà Phạm Thị Liên bỗng dưng mất tích. Vợ chồng ông Sửu đã quay quắt đi tìm kiếm. Bà Liên khóc, kể: “Nghi con mình bị bà Viên lừa bán sang Trung Quốc, tôi đến nhà hỏi thì bà ấy chối. Gia đình đã lần theo nhiều manh mối để đi tìm con gái nhưng đều vô vọng”.

Theo chị N., đầu tháng 3-2012, Vi Thị Nga (23 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn) đến nhà rủ N. (lúc đó mới 16 tuổi) đi làm công nhân may mặc ở Trung Quốc. Đêm 3-3-2012, N. lén cha, mẹ đi cùng Nga. Khi ra đến quốc lộ 48 thì Nga đưa N. cho một người đàn ông chở xuống quốc lộ 1A. Tại đây, một phụ nữ tên Thủy đưa N. “sang Trung Quốc làm công nhân”. Sang đến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), N. bị Thủy bán cho một chủ chứa. Theo N. kể, N. từ chối không tiếp khách làng chơi thì bị đánh đập, bỏ đói và bà chủ nói đã mua N. với giá tiền rất lớn. N. nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bảo vệ nhà chứa phát hiện và ngăn chặn, bắt N. phải tiếp khách. Rồi chị N. gặp một phụ nữ quê Bắc Giang cũng bị bán vào nhà thổ. Sau một thời gian sống trong tủi nhục, chị N. và người phụ nữ quê Bắc Giang bàn nhau tìm cách trốn khỏi địa ngục tìm đường về Việt Nam.

Đêm 10-12-2013, khi mọi người đang ngủ say, chị N. cùng người phụ nữ quê Bắc Giang chạy trốn khỏi nhà thổ. Trưa hôm sau khi đang đói, mệt thì may mắn chị N. gặp được một người đàn ông quê Hải Dương cho mượn điện thoại liên lạc về nhà. Người đàn ông này cũng cho chị N. tiền và chỉ đường cho chị N. trở về Việt Nam.

Mới đây, ngày 14-1, chị N. đã gửi đơn lên cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An tố giác đường dây lừa bán chị N. vào nhà chứa ở Trung Quốc.

ĐẮC LAM