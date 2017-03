An toàn giao thông: Không nhắn tin khi lái xe

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và diễn đàn Otofun (www.otofun.net) tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế nhãn dán (sticker) với chủ đề “Không nhắn tin khi lái xe” và sáng tác phim ngắn (video clip) tập trung vào hai nội dung “Không nhắn tin khi lái xe” và “Thắt dây an toàn khi lái xe”. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình “Toyota chung tay vì an toàn giao thông Việt Nam”, được phát động từ đầu năm 2016.



Chương trình “Chung tay vì an toàn giao thông Việt Nam” được triển khai với hoạt động truyền thông rộng khắp nhằm nâng cao nhận thức về ATGT cho người tham gia giao thông và từ đó giúp thay đổi hành vi của người điều khiển ô tô, tập trung vào ba chủ đề chính: Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Không lái xe khi đã uống rượu/bia và Thắt dây an toàn khi lái xe.

Cuộc thi đã nhận được 52 tác phẩm dự thi (bao gồm 42 thiết kế nhãn dán và 10 phim ngắn). Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng với gần 827.000 lượt tiếp cận (Reach), thích (Like), bình luận (Comment) và chia sẻ (Share) trên mạng xã hội. Kết quả, BTC đã chọn ra năm thiết kế nhãn dán có số lượt thích (Like) và chia sẻ (Share) cao nhất; và hai phim ngắn xuất sắc nhất để trao giải.

Cụ thể, ở hạng mục thiết kế nhãn dán với chủ đề “Không nhắn tin khi lái xe”, năm thiết kế có lượt thích (Like) và chia sẻ (Share) cao nhất thuộc về các tác giả bao gồm: (1) Nguyễn Hoàng Anh, (2) Nguyễn Hải Anh, (3) Bùi Việt Đức, (4) Trần Chu Uyên và (5) Huỳnh Ngọc Đức.



Tác phẩm của Nguyễn Hoàng Anh.



Tác phẩm của Nguyễn Hải Anh.



Tác phẩm của Bùi Việt Đức.



Tác phẩm của Trần Chu Uyên.



Tác phẩm của Huỳnh Ngọc Đức.

Ở hạng mục sáng tác phim ngắn, nhóm tác giả Mercedes-Benz GL + Club đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung “Thắt dây an toàn khi lái xe” với thông điệp ý nghĩa “Đừng vì một giây không thắt mà phải thắt dây cả đời”. Bên cạnh đó, phim ngắn với thông điệp “Đừng vì một tin ngắn, giết chết một ước mơ” của nhóm tác giả CAT Production giành chiến thắng ở nội dung “Không nhắn tin khi lái xe”.