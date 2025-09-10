1 cú đấm trong quán karaoke, 26 người bị xử hình sự 10/09/2025 18:29

(PLO)- Có xích mích trong quán karaoke, sau 1 cú đâm, các bị cáo đã hẹn nhau mang theo hung khí để giải quyết.

Ngày 10-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 26 bị cáo về các tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 6-5-2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) cùng nhóm bạn đến vui chơi trong quán karaoke New Phương Đông (TP Đà Nẵng).

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: MT.

Trong quán karaoke, nhóm của Tươi mâu thuẫn với nhóm của Lê Minh Long (25 tuổi, trú Đà Nẵng). Sau đó, Long đấm vào mặt của Tươi và được mọi người can ngăn. Vì bị đấm trong quán karaoke nên Tươi nhắn tin hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết.

Tối 7-5, Tươi cùng 11 bị cáo khác mang theo nhiều loại hung khí như đao, mác, roi điện di chuyển đến điểm đã hẹn. Còn Long cùng 12 bị cáo khác cũng mang theo dao, kiếm tự chế, bom xăng đến để đánh nhau.

Khi đến số nhà 1071 đường Nguyễn Tất Thành thì Long hét lớn để nhóm ném bom xăng về đối thủ. Nhóm của Tươi cũng lao xuống đánh nhau, đuổi chém.

Thấy nhóm của Tươi đông quân hơn nên nhóm của Long bỏ chạy. Quá trình chia nhau bỏ chạy, Phan Thành Đạt và Lê Minh Long chạy vào một con kiệt đường Hà Khê thì bị nhóm của Tươi đuổi kịp.

Hai nhóm đuổi đánh nhau trên đường biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: MT

Tươi cùng đồng bọn đã chém nhiều nhát vào người Đạt, khiến Đạt nằm gục xuống. Rời khỏi hiện trường không lâu, nhóm của Tươi nghe tin Đạt đã tử vong nên bỏ trốn.

Lực lượng công an sau đó đã nhanh chóng truy tìm bắt giữ nhiều người khi đang lẩn trốn ở TP Huế và Tươi bị bắt khi đang ẩn nấp tại tỉnh Đồng Nai.

Trong 26 bị cáo, có Lý Huy dù không tham gia đánh nhau nhưng biết nhóm của Tươi tụ tập, mang theo hung khí đưa đi đánh nhau. Huy cũng biết nhóm Tươi chém Đạt tử vong nhưng không tố giác tội phạm.

Đồng thời, qua khám xét, cơ quan công an phát hiện Phạm Bá Quốc Khánh có tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong hai ngày, PLO sẽ tiếp tục đưa tin.