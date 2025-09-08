Tài xế taxi dương tính 3 loại ma túy lúc gây tai nạn 08/09/2025 15:26

(PLO)- Cơ quan công an xác định tài xế xe taxi thời điểm xảy ra tai nạn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp.

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam Dương Bá Toàn (41 tuổi, phường Sơn Trà) là tài xế xe taxi công nghệ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Dương Bá Toàn tại cơ quan công an. Ảnh:CA.



Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định khoảng 7 giờ ngày 7-7, Dương Bá Toàn là tài xế xe taxi điều khiển ôtô 43H-106.76 di chuyển trên đường 30/4 hướng từ đường Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ.

Khi đến trước khu vực đường 30/4 thì tông vào xe ô tô nhãn hiệu Volkswagen 79A-373.xx, màu đen và xe ô tô nhãn hiệu Mazda 76A-046.xx. Hậu quả, làm ba xe ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 415 triệu đồng.

Đáng chú ý, thời điểm gây tai nạn, qua test nhanh, Dương Bá Toàn dương tính với ba loại ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.