1 Phó Giám đốc sở Y tế Quảng Trị vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng 08/11/2025 16:04

(PLO)- Vị Phó Giám đốc sở Y tế này bị phát hiện vi phạm sau khi có đơn tố cáo ông.

Ngày 8-11, UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đã có kết luận về nội dung tố cáo đối với ông Lê Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm ông Lê Thanh Tuân và tập thể, cá nhân liên quan về sai sót trong thẩm định hồ sơ và vi phạm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị thành lập đoàn liên ngành xác minh hai nội dung tố cáo đối với ông Lê Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm điểm đối với ông Lê Thanh Tuân và các tập thể liên quan. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Nội dung tố cáo gồm việc thực hiện thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động cho Cơ sở cấp cứu ngoại viện An Đức, thuộc Công ty Cổ phần Cấp cứu 115 An Đức.

Việc ông Lê Thanh Tuân có người thân là cổ đông lớn tại một công ty khác, hoạt động trong lĩnh vực cấp cứu, vi phạm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kết quả xác minh cho thấy, ông Tuân với vai trò Trưởng đoàn thẩm định đã ký văn bản có sai sót trong quá trình soạn thảo và thiếu kiểm tra, rà soát, dẫn đến việc xác nhận thông tin chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quá trình xin cấp phép hoạt động của Cơ sở cấp cứu ngoại viện An Đức.

Quá trình thẩm định hồ sơ của Sở Y tế Quảng Bình (cũ) cũng phát sinh một số sai sót về nghiệp vụ, như chưa đánh dấu mục “không đạt” trong biên bản thẩm định, khiến hồ sơ xử lý kéo dài. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Y tế tổ chức rút kinh nghiệm tập thể đối với Phòng Nghiệp vụ Y và các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, xác định bố vợ của ông Lê Thanh Tuân là người góp vốn vào một công ty khác trong lĩnh vực cấp cứu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Việc này vi phạm các điều khoản trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định người đứng đầu, cấp phó cơ quan nhà nước không được để người thân kinh doanh trong phạm vi ngành nghề mà mình trực tiếp quản lý.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với ông Lê Thanh Tuân và các tập thể liên quan.