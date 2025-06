1 vụ giải quyết tiền chuyển nhầm cồng kềnh... 02/06/2025 16:25

Ngày 2-6, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Chí Vĩnh, cựu Trưởng Công an xã Trường Thắng, huyện Thới Lai.

Bị cáo Lê Chí Vĩnh tại tòa phúc thẩm ngày 2-6. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX phúc thẩm đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục toàn bộ số tiền (180 triệu) cho bị hại. Từ đó, tuyên phạt Vĩnh 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm).

Theo bản án sơ thẩm, ông C từng tham gia chơi chứng khoán, sau đó ngưng chơi và bán điểm tích lũy được 80 triệu đồng.

Ngày 20-10-2023, bà L là người tổ chức chơi chứng khoán đã chuyển nhầm cho ông C số tiền 600 triệu. Sau đó, hai bên xác định là bà L đã chuyển dư cho ông C 520 triệu và bà đề nghị ông C trả lại. Ông C yêu cầu bà L phải gặp trực tiếp và cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh thì ông mới trả.

Sau đó, ông C đến công an xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ trình báo vụ việc thì gặp bị cáo Vĩnh, lúc này là Trưởng Công an xã, người trực tiếp ghi nhận nội dung ông C trình báo vào biên bản sự việc.

Tại đây, bị cáo Vĩnh dọa ông C “trường hợp nhận tiền nhầm như C thì sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự”, đồng thời yêu cầu ông C rút hết 520 triệu giao nộp cho bị cáo.

Ông C ra về được khoảng 10 phút thì bị cáo điện thoại cho ông C quay lại trụ sở công an xã gặp bị cáo. Khi ông C tới, bị cáo Vĩnh nói đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Cần Thơ và yêu cầu ông C đưa cho Vĩnh 50 triệu để lo lót không bị xử lý hình sự...

Sau đó, ông C chuyển trước cho bị cáo Vĩnh 30 triệu, xin nợ lại 20 triệu thì được đồng ý.

Cùng thời điểm này, người phía bà L cũng điện thoại yêu cầu ông C trả lại 520 triệu thì ông nói đã trình báo sự việc đến công an xã và yêu cầu người này liên hệ công an, rồi cho số điện thoại của bị cáo Vĩnh.

Khi được gọi, bị cáo Vĩnh cũng xác nhận với phía bà L có giải quyết vụ việc chuyển nhầm tiền trên.

Sau cuộc điện thoại này thì bị cáo Vĩnh điện thoại cho ông C nói với số tiền 520 triệu thì ông C chỉ cần trả 300 triệu, còn lại 220 triệu khỏi cần trả do phía bà L cho ông C với Vĩnh, chia đôi mỗi người 110 triệu.

Đồng thời, bị cáo Vĩnh yêu cầu ông C chuyển khoản cho mình trước 150 triệu để trả cho bà L, 150 triệu còn lại thì phía bà L sẽ gặp trực tiếp để nhận lại. Vì vậy, ông C đã chuyển khoản theo yêu cầu nhưng sau đó phát hiện Vĩnh không trả cho phía bà L 150 triệu.

Bà L sau đó trực tiếp đến Cần Thơ gặp ông C đòi lại tiền chuyển nhầm, ông C không có đủ nên phải đi vay 180 triệu. Khi bị yêu cầu trả lại 180 triệu đồng, bị cáo Vĩnh né tránh không trả nên ông C làm đơn tố giác đến Công an huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng chỉ là giao dịch dân sự, do ông C tự nguyện cho bị cáo, sau đó bị cáo đã trả lại 150 triệu…

Tuy nhiên, căn cứ vào kết luận giám định chữ viết, âm thanh, lời khai của bị hại và người làm chứng cùng nhiều tài liệu khác, cơ quan tố tụng xác định lời khai của bị cáo là không có cơ sở, nhằm chối tội và trốn tránh trách nhiệm.