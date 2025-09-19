10 người bị phạt tù vì chặn xe chở cánh quạt điện gió để yêu cầu bồi thường 19/09/2025 18:34

(PLO)-10 người dân ở Gia Lai tham gia chặn xe chở cánh quạt điện gió bị phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19-9, TAND tỉnh Gia Lai xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Ia Le.

Tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt Trần Hắc Búa, Trần Đại, Ma Thành Hợp, Nguyễn Trọng Thắng, Trần Ngọc Phú, Đặng Văn Quý mỗi bị cáo chín tháng tù. Rmah Pluôi, Lê Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Thông, Lê Thị Duyên mỗi bị cáo bị phạt sáu tháng tù.

Các bị cáo đều ngụ xã Ia Le.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tòa phúc thẩm nhận định: nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội xuất phát từ sự bức xúc trong việc giải quyết đền bù về đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn dưới chân các trụ tua bin điện gió.

Đây là vấn đề lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương. Hiện nay các cơ quan chức năng tại địa phương đang tích cực kiến nghị, chờ hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo thể hiện thái độ xem thường, bất chấp quy định của pháp luật, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội nghiêm trọng tại địa phương.

Bản án xác định: Công ty Cơ giới Thành Đô và Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 ký kết hợp đồng vận chuyển một cánh quạt điện gió đến xã Ia Le, huyện Chư Pưh cũ, tỉnh Gia Lai.

Khoảng 10 giờ ngày 13-7-2024, ô tô chuyên dụng vận chuyển cánh quạt điện gió di chuyển đi từ đường Hồ Chí Minh vào trụ tua bin số 4 thì có một số người dân ra ngăn cản, dùng gạch, đá, cây gỗ, cây le, gốc cây chèn vào bánh xe, sử dụng xe công nông chặn đường.

Người dân cho rằng Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 chưa bồi thường thỏa đáng cho những người dân có diện tích đất canh tác liên quan đến dự án điện gió.

Thời điểm người dân chặn xe chở cánh quạt điện gió, yêu cầu đền bù do ảnh hưởng.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi có đại diện chính quyền địa phương, đại diện Nhà máy Điện gió Ia Le 1 đến làm việc thì người dân đồng ý di dời xe vào bên trong, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 50 m nhằm đảm bảo an toàn giao thông để thỏa thuận giải quyết đền bù.

Tuy nhiên, đến 18 giờ 35 phút cùng ngày, khi xe vận chuyển cánh quạt di chuyển đi sâu vào trong khoảng 500- 700 m thì bị người dân tiếp tục ngăn cản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh cũ, tỉnh Gia Lai xác định sự việc không gây thiệt hại, hư hỏng về tài sản, không xảy ra thương tích.