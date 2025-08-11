16 nhân sự được giới thiệu làm chủ tịch các Hội ở Đà Nẵng 11/08/2025 10:55

Ngày 11-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định cho phép hợp nhất các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Theo đó, có 16 Hội được hợp nhất, gồm: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật; Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Liên minh hợp tác xã; Hội Chữ thập đỏ; Hội Nhà báo; Hội Luật gia; Hội Khuyến học; Hội Người cao tuổi; Hội Tù yêu nước; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em; Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo; Hội Người mù; Hội Đông y.

Hội Luật gia TP Đà Nẵng là một trong những hội hoạt động tích cực, thường xuyên tư vấn pháp lý cho người dân. Ảnh: HA

Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, các Hội sau hợp nhất vẫn giữ tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Tổ chức và hoạt động theo điều lệ được phê duyệt, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

Ngay sau khi có quyết định hợp nhất, ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, có văn bản thông báo chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về thống nhất giới thiệu 16 nhân sự giữ chức danh chủ tịch các hội nói trên.

Theo thứ tự gồm các ông, bà: Võ Công Trí, Nguyễn Nho Khiêm, Nguyễn Ngọc Bình, Lê Ngọc Trung, Lê Tấn Minh, Đoàn Xuân Hiếu, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Quý, Thân Vĩnh Vân, Phạm Thị Thao, Nguyễn Văn An, Lê Thị Tám, Nguyễn Hoàng Long, Lê Văn Xin và Nguyễn Minh Sơn.

Riêng về trường hợp các ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và cấp phó của các tổ chức Hội sẽ căn cứ Hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương. Cạnh đó là căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 161 thì tổng số ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ các Hội không vượt tổng số ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ của các Hội các tỉnh, TP trước khi sáp nhập.

Trước mắt giữ nguyên số lượng cấp phó như hiện nay, sau đại hội của mỗi tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.