2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Công an 26/06/2025 10:01

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại các Cục thuộc Bộ.

Chiều 25-6, tại Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, các cán bộ trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An và đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Hòa và Đại tá Văn Công Minh. Ảnh: CALA

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An công bố quyết định ngày 24-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận nhiệm vụ tại Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an và giữ chức vụ Phó Cục trưởng.

Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cũng được điều động đến nhận công tác tại Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Cục trưởng.

Thiếu tướng Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CALA

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Minh Hồng ghi nhận những đóng góp nổi bật của hai đồng chí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ông tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đoàn kết cùng đồng đội và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Hòa và Đại tá Văn Công Minh. Ảnh: CALA

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Hòa và Đại tá Văn Công Minh cam kết sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.