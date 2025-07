2 xe buýt nghi ép nhau khiến một xe lao lên vỉa hè đường Kinh Dương Vương 13/07/2025 10:14

Ngày 12-7, mạng xã hội lan truyền clip khoảng 40 giây ghi lại cảnh hai xe buýt được cho là có hành vi chèn ép nhau khi lưu thông trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc (TP.HCM), khiến một xe lao lên vỉa hè.

Theo nội dung clip, hai xe buýt chạy song song, có thời điểm áp sát rồi va chạm trong lúc đang dừng đón khách. Phía sau có rất nhiều xe máy cùng lưu thông. Sau va chạm, một xe buýt dừng dưới lòng đường, xe còn lại văng lên lề đường dành cho người đi bộ.

Nhiều người dân sau khi xem clip tỏ ra bức xúc trước hành vi bị cho là coi thường an toàn giao thông, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM xác nhận vụ va chạm xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 8-7 trên đường Kinh Dương Vương, gần vòng xoay An Lạc.

Hai xe buýt được cho là ép nhau khiến một xe lao lên vỉa hè. Ảnh: HT

Thời điểm này, xe buýt biển số 51B-269.84 thuộc tuyến không trợ giá số hiệu 62-8 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Tân An), do Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây quản lý, đang lưu thông hướng về Tân An. Còn xe buýt biển số 62G-005.31 chạy tuyến 62-10 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông), do Hợp tác xã vận tải Châu Thành quản lý, đang lưu thông cùng chiều thì xảy ra va chạm.

Cú va chạm làm xe 51B-269.84 văng lên vỉa hè, hư hỏng phần kính. Vận tốc ghi nhận ngay trước khi xe dừng lại là 3 km/h.

Qua xác minh, tài xế điều khiển xe 51B-269.84 là NTA. Sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã tạm đình chỉ công việc đối với ông NTA để phục vụ công tác xác minh. Trung tâm cũng đã trích xuất dữ liệu GPS và camera hành trình để phối hợp cơ quan chức năng làm rõ.

Riêng tài xế THM, người điều khiển xe buýt 62G-005.31, không thuộc quản lý của trung tâm nên các bên đang phối hợp làm rõ trách nhiệm liên quan.