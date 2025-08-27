20 giờ tối nay (27-8), sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành 27/08/2025 14:10

(PLO)- Hơn 40.000 người sẽ tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, vào tối nay 27-8.

20 giờ tối nay (27-8), trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Người dân tươi vui chờ đợi tới giờ diễn ra Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành vào tối nay, 27-8. Ảnh: PHI HÙNG

Đáng chú ý, buổi sơ duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng...

Tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.

Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).

Lực lượng thứ sáu là xếp hình, xếp chữ.

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.