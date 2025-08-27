20 giờ tối nay (27-8), sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành

20 giờ tối nay (27-8), trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.
Đáng chú ý, buổi sơ duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.
Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng...
Tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.
Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.
Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).
Lực lượng thứ sáu là xếp hình, xếp chữ.
Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
15 giờ chiều, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước khi diễn ra buổi lễ sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành lực lượng an ninh được tăng cường kiểm kiểm soát nhiều vòng.
Các khối xếp chữ Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm đang đi chuyển vào vị trí.
Tương tự khối xếp cờ Đảng, cờ Tổ quốc cũng đã vào vị trí sẵn sàng cho buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước.
Bà Phạm Thị Nhâm, 85 tuổi, được gia đình đưa đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay từ sớm.
"Khi diễn ra hai buổi tổng hợp luyện, tôi đều ở quê, xem qua tivi. Đến khi quyết tâm phải đi xem trực tiếp, tôi bắt xe, vượt hơn 130 km từ xã Bình Thanh, Hưng Yên (Kiến Xương, Thái Bình cũ) đến nhà con trai ở Long Biên, để hôm nay có mặt ở đây" - bà Nhâm nói.
Bà Nhâm được mọi người ưu tiên có chỗ ngồi thuận lợi, có thể dễ dàng ngắm trọn được đường đi của các khối diễu binh. "Phải đến tận nơi thì mới biết không khí này hay quá, đường sá Thủ đô khang trang, sạch sẽ quá, ai ai cũng phấn khởi" – bà chia sẻ.
Bà Nhâm đã sẵn sàng ngồi cho đến khi hết buổi sơ duyệt. "Nếu trời mưa thì mặc áo mưa, khi nào các chú bộ đội về thì tôi mới về" - bà nói.
Bạn Lan Anh (huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội) cho biết từ 9 giờ sáng đã có mặt tại trung tâm Thủ đô để đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Lan Anh chia sẻ, cô rất vui và xúc động khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về, bất chấp trời mưa, để được tận mắt nhìn thấy các khối lực lượng tập luyện.
“Không khí hôm nay thật đặc biệt. Ai cũng háo hức, gương mặt rạng rỡ, nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, áo mưa, đồ ăn nhẹ… chỉ để giữ chỗ từ sớm” - Lan Anh nói và cho biết thêm cô cảm nhận được niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng khoảnh khắc.
THANH TÚ - AN HIỀN
Hòa trong không khí, em Nguyễn Thùy Dương, sinh viên năm 2 Đại học Công đoàn (Hà Nội), đã tham gia công tác hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Nhiệm vụ của những sinh viên tình nguyện như Dương là phát nước uống, thực phẩm cho người dân đến xem; hướng dẫn người dân ngồi đúng vị trí, đảm bảo an toàn giao thông; giữ vệ sinh môi trường và dọn rác.
Sau hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, Dương nhận định khối lượng công việc khá lớn, nhiều lực lượng cùng làm nhưng vẫn khá vất vả. Hai buổi tổng hợp luyện, hơn 2 giờ sáng Dương và các bạn mới về đến phòng trọ.
"Nhưng trên tất cả, được góp một phần sức trẻ của mình vào các hoạt động của A80 là một vinh dự, khiến chúng em cảm thấy vô cùng tự hào. Những ngày qua là kỷ niệm rất quý giá đối với chúng em" - Dương chia sẻ.
Tại khu vực Kim Mã, người dân bắt đầu trải bạt, trải áo mưa để xếp chỗ chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Trong lúc chờ đợi nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
Trước đó, từ 12 giờ trưa khu vực đối diện toà nhà Văn phòng Quốc hội đã chật cứng người. Đây là khu vực có tầm nhìn bao trọn ngã tư Trần Phú – Hùng Vương nơi tất cả các khối diễu binh sẽ đi qua.
Lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng tình nguyện viên đã phải vào vị trí từ sáng sớm, ngăn đường, phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông và người đi bộ di chuyển để đảm bảo trật tự, không gây ách tắc giao thông.
Trong dòng người đổ về quảng trường Ba Đình đợi xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành, có đủ mọi lứa tuổi, mặt ai cũng vui cười rãng rỡ, ăn mặc đẹp, trang điểm rực rõ như đi trảy hội.
Tại Ngã 5 Trần Phú - Ông Ích Khiêm - bên tay phải nhà Văn phòng Quốc Hội người dân đã xếp hàng chật cứng các phần vỉa hè. Bất chấp mưa gió, họ cùng nhau hát vang những bài ca cách mạng, chờ đến giờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Chị Trần Hoàng Lan, nhà ở Phú Lương, Thái Nguyên cho biết mấy ngày nay gia đình chị đưa con xuống Hà Nội nhập học đại học, tìm phòng trọ, và tranh thủ đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành luôn.
"Hai mẹ con chúng tôi đến đây đợi xem diễu binh từ sáng. Trời mưa to lắm nhưng mà vui. Cả đời người chắc hiếm có dịp nào được hoà cùng không khí chung vui của cả nước ngay gần Quảng trường Ba Đình lịch sử như thế này!" - chị Lan nói.
Để phục vụ cho buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành hôm nay 27-8, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã tăng cường lắp các thiết bị phát sóng di động (smallcell) trên khắp các trục đường mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng.
Các thiết bị được bố trí tăng cường đặt cách nhau khoảng 2-3 m.
"Sau hai buổi tổng hợp luyện, đã ghi nhận tình trạng nghẽn mạng tại một số địa điểm tập trung lượng người quá lớn. Do đó, nhà mạng đã có phương án để tối ưu ngay lập tức nhằm nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người" - một nhân viên kỹ thuật của tập đoàn cho hay.
Dự kiến, khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân trong dịp này không chỉ là lướt web hay xem phim, mà là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao.
Trước đó, phía Viettel cho biết lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người nhằm phục vụ người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ người dân trong dịp này.
THANH TÚ
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lắp đặt 10 nhà bạt tại các địa điểm Vườn hoa Tây Sơn (đường Tràng Thi giao phố Nhà Chung), thuộc phường Hoàn Kiếm; Vườn hoa Lê Trực (đường Lê Trực giao đường Trần Phú) thuộc phường Ba Đình; ngã ba Núi Trúc-Kim Mã, thuộc phường Giảng Võ; sân ga Hà Nội, thuộc phường Cửa Nam và đối diện 14B phố Lê Trực, thuộc phường Ba Đình để phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm.
Đầu giờ chiều, tại đường Hùng Vương, lực lượng chức năng đang kiểm soát nghiêm ngặt, hàng trăm tình nguyện viên cũng đang có mặt để hỗ trợ. Phía ngoài người dân đang rất hào hứng chờ đón buổi sơ duyệt A80.
Trưa 27-8, tại đường Nguyễn Thái Học, nhiều người dân ngồi chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành đã được phát bánh mì miễn phí.
Trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27-8, những chiếc ghế nhựa nhỏ gọn trở thành mặt hàng 'hót' trên các tuyến phố quanh khu vực quảng trường.
Nhiều người dân tranh thủ mua ghế với giá từ 50.000 đồng/chiếc để có chỗ ngồi thuận tiện.