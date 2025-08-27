Hà Nội mưa như trút, người dân vẫn ken kín đứng chờ xem sơ duyệt A80

Theo ghi nhận của PV, sáng 27-8, do ảnh hưởng của bão số 5, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn. Tuy nhiên, từ 5 giờ sáng, người dân đã đứng ken kín vỉa hè đường Trần Phú, Hùng Vương, Lê Hồng Phong… để chờ xem buổi sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành.
Tại đường Trần Phú, Hùng Vương đến 7 giờ sáng nay không còn một chỗ trống. Ông Trần Văn Nam, ngụ Thái Bình, cho biết dù nắm được thông tin Hà Nội mưa lớn và nhiều tuyến đường ngập, nhưng tối 26-7, ông vẫn quyết định bắt xe khách lên Hà Nội.
Có mặt ở đường Hùng Vương lúc 4 giờ 30 khi tiết trời đổ mưa lớn, ông Nam dùng tấm nylon buộc chặt bốn đầu rồi căng ra để che mưa. “Đợt diễu binh lần hai tôi không lên Hà Nội được nên đợt này bản thân quyết tâm dù mưa bão cũng phải đi, vì nhìn hình ảnh quân đội ta diễu binh đẹp quá, hạnh phúc lắm…” - ông Nam nói.
Bà Trần Thị Thắm đứng bên cạnh cũng cho biết từ Hải Phòng lên Hà Nội trong đêm và đến đường Hùng Vương từ lúc 5 giờ sáng. “Trời mưa như trút nhưng may mắn là kiếm được chỗ ngồi phù hợp để xem được tất cả các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua” - bà Thắm cho hay.
Đưa túi nylon đựng đầy bánh mỳ, bà Thắm nói đã tích đủ lương thực nên giờ chỉ việc ngồi đây giữ chỗ để xem trọn buổi diễu binh, diễu hành. “Trời mưa đối với tôi không có vấn đề gì, được xem các chiến sĩ diễu binh là niềm hạnh phúc lớn trong đời mà không có từ nào diễn tả được…” - bà Thắm chia sẻ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được vào sáng 27-8:
Dự kiến có hơn 40.000 người sẽ tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay 27-8.
Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...
Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.