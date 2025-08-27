Hà Nội mưa như trút, người dân vẫn ken kín đứng chờ xem sơ duyệt A80 27/08/2025 11:02

(PLO)- 20 giờ 30 tối mới diễn ra buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành nhưng từ 5 giờ sáng, dòng người đổ về kín đường Trần Phú, Hùng Vương, Lê Hồng Phong… để chờ xem diễu binh, diễu hành.

Theo ghi nhận của PV, sáng 27-8, do ảnh hưởng của bão số 5, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn. Tuy nhiên, từ 5 giờ sáng, người dân đã đứng ken kín vỉa hè đường Trần Phú, Hùng Vương, Lê Hồng Phong… để chờ xem buổi sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành.

Tại đường Trần Phú, Hùng Vương đến 7 giờ sáng nay không còn một chỗ trống. Ông Trần Văn Nam, ngụ Thái Bình, cho biết dù nắm được thông tin Hà Nội mưa lớn và nhiều tuyến đường ngập, nhưng tối 26-7, ông vẫn quyết định bắt xe khách lên Hà Nội.

5 giờ sáng đã không còn một chỗ ngồi, dù trời Hà Nội đang mưa lớn.

Có mặt ở đường Hùng Vương lúc 4 giờ 30 khi tiết trời đổ mưa lớn, ông Nam dùng tấm nylon buộc chặt bốn đầu rồi căng ra để che mưa. “Đợt diễu binh lần hai tôi không lên Hà Nội được nên đợt này bản thân quyết tâm dù mưa bão cũng phải đi, vì nhìn hình ảnh quân đội ta diễu binh đẹp quá, hạnh phúc lắm…” - ông Nam nói.

Bà Trần Thị Thắm đứng bên cạnh cũng cho biết từ Hải Phòng lên Hà Nội trong đêm và đến đường Hùng Vương từ lúc 5 giờ sáng. “Trời mưa như trút nhưng may mắn là kiếm được chỗ ngồi phù hợp để xem được tất cả các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua” - bà Thắm cho hay.

Đưa túi nylon đựng đầy bánh mỳ, bà Thắm nói đã tích đủ lương thực nên giờ chỉ việc ngồi đây giữ chỗ để xem trọn buổi diễu binh, diễu hành. “Trời mưa đối với tôi không có vấn đề gì, được xem các chiến sĩ diễu binh là niềm hạnh phúc lớn trong đời mà không có từ nào diễn tả được…” - bà Thắm chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được vào sáng 27-8:

Hai mẹ con chị Trần Thị Nhị, ngụ ở Quốc Oai (Hà Nội) vừa bắt xe đến quảng trường Ba Đình. Chị cho biết đã từng xem duyệt binh khi còn nhỏ và giờ lên Hà Nội để tìm lại ký ức năm xưa.

Mưa ngày một lớn, người dân phải căng bạt để ngồi xem diễu binh diễu hành.

Nhiều người mang ô ra để xí chỗ trước, có người đặt những chiếc ô này từ lúc nửa đêm.

Người dân mang theo đồ ăn để bám trụ tại vị trí đường Trần Phú từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối nay.

Bất chấp mưa lớn, người dân vẫn chuẩn bị các vật dụng cần thiết để xem trọn lễ diễu binh.

Đến 8 giờ sáng nay, khu vực vỉa hè đường Trần Phú dường như không còn một chỗ trống.

Nhìn vào khu vực đường Trần Phú có một chỗ trống nhưng thực tế đã có người dùng dép và gạch đánh dấu vị trí.

8 giờ sáng người dân từ các tỉnh thành đã nêm kín hai bên đường.

Những em bé còn nhỏ tuổi cũng theo bố mẹ đi xem diễu binh.

Muốn xem được diễu binh vào tối nay, họ phải bám trụ lại những vị trí này ít nhất 14 tiếng đồng hồ dưới tiết trời mưa như trút.