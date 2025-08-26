TP.HCM kiến nghị hướng dẫn rõ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hồ sơ đa ngành 26/08/2025 18:37

(PLO)- Bộ KH&CN làm việc tại TP. HCM, trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp trong lĩnh vực.

Ngày 26-8, Đoàn công tác số 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã làm việc tại TP.HCM, trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN,ĐMST&CĐS) tại địa phương.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN), Trưởng đoàn công tác, nhấn mạnh mục tiêu của đoàn là nắm bắt tình hình thực tế tại TP. HCM, nhất là những kết quả bước đầu và những vướng mắc khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn mong muốn lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ, từ đó hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở KH&CN TP. HCM, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các văn bản, chỉ thị mới ban hành, kế hoạch kiểm tra việc vận hành chính quyền hai cấp, phân công rõ trách nhiệm.

Chủ động điều động, bổ sung nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chuyển đổi số tại cấp xã, phường; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin phục vụ vận hành chính quyền hai cấp thông suốt, ổn định.

Tại buổi làm việc, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. HCM, đã kiến nghị một số nội dung trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn trên.

Cụ thể, kiến nghị Bộ KH&CN hướng dẫn rõ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hồ sơ đa ngành, ban hành quy định cụ thể về cấp số đăng ký, thống nhất thẩm quyền trong lĩnh vực đo lường.

Sớm có hướng dẫn chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận và thống nhất thời hạn hiệu lực giữa các thông tư.

Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức cấp tỉnh trong việc đánh giá, thẩm định sơ bộ và xử lý hồ sơ đối với những TTHC phân cấp từ Bộ; chuyển giao cơ sở dữ liệu quản lý; ban hành hướng dẫn về nguồn kinh phí và định mức chi cho công tác thẩm định, kiểm tra.

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. HCM, báo cáo với Đoàn công tác của Bộ KH&CN về tình hình vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại địa phương.

Nâng cấp Hệ thống thông tin chuyên ngành, kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết TTCH Thành phố nhằm xử lý hồ sơ toàn trình dựa trên dữ liệu.

Sở cũng kiến nghị Cục ATBXHN rà soát, chuyển giao đầy đủ cơ sở dữ liệu thiết bị bức xạ, giấy phép, chứng chỉ nhân viên bức xạ; sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử 2025.

Với Cục Sở hữu trí tuệ, sớm ban hành cơ chế phối hợp rõ ràng giữa Bộ và địa phương, hướng dẫn kỹ thuật chi tiết đối với từng thủ tục phân cấp, quy định thống nhất về biểu mẫu, phôi văn bằng và sửa đổi, bổ sung Nghị định 133/2025/NĐ-CP để xử lý các tình huống phát sinh.

Riêng Cục Tần số sớm xây dựng mới hoặc nâng cấp phần mềm quản lý, hỗ trợ ấn định, cấp phép tần số vô tuyến điện để đảm bảo quá trình cấp phép diễn ra thông suốt, ổn định.

Cùng ngày, Đoàn đã trực tiếp khảo sát và làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Cờ để nắm bắt tình hình thực tế vận hành chính quyền cấp xã, phường; việc triển khai các nội dung đã được phân định thẩm quyền đối với chính quyền cấp xã thuộc lĩnh vực KH&CN.